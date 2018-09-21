Один из главных традиционных праздников Китая Чжунцюцзе отмечают в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. Один из самых главных традиционных праздников Китая — Праздник середины осени, или по-китайски Чжунцюцзе, начали отмечать в Екатеринбурге.

Как рассказали ТАСС в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге, праздник отмечается 15-го числа восьмого месяца по лунному календарю и в 2018 году приходится на полнолуние 22-24 сентября.

"Я думаю, что у каждого имеется свое понятие осени. Для меня это урожай, это красота, яркие цвета, стоит только посмотреть в окно - прекрасный сезон. У нас в Китае в это время года существует традиция отмечать праздник Луны или середины осени. В это время семья собирается вместе, и дети, и родители, все веселятся", - сказала генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.

В Генконсульстве рассказали, что китайцы в эти дни находят любую возможность любоваться полной Луной. Среди светлых и темных участков ночного светила они стараются разглядеть силуэты луной богини Чан-э и Лунного зайца, толкущего в ступе волшебные семена для магического лекарства бессмертия. Изображения Лунного зайца в старинном чиновничьем наряде нередко дарят на праздник детям.

Встреча, посвященная Празднику середины осени, прошла в пятницу в Библиотечном центре Екатеринбурга. "Вы знаете, сейчас связи между нашими странами так тесны, и я считаю, что взаимодействие в области культуры и искусства поможет нам лучше понимать друг друга. Сейчас между нашими странами сотрудничество не только в экономике, но и в культурной, гуманитарной, спортивной сферах. Сегодня мы собрались не впервые, и, конечно, не в последний раз, очень важно, что мы вместе с друзьями из России, это значит, что мы хорошо понимаем друг друга", - отметила Гэн Липин в беседе с ТАСС.

С Праздником середины осени связаны различные обычаи и символика, а также главное лакомство праздника — лунные пряники (юэбины). Пряники могут быть круглой, ромбовидной или квадратной формы со скругленными углами. На них изображаются иероглифы с пожеланиями и символы праздника. Пряники готовят с разнообразными начинками: это могут фрукты, смесь орехов, кунжутная, лотосовая или бобовая паста и даже мясо, но самой символичной начинкой является яичный желток, который своей формой и цветом напоминает Луну.