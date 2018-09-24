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Предприятия "Пумори" переведены на новую редакцию баз "Зарплата и управление персоналом"

Российская инжиниринговая корпорация осуществляла перевод в течение полугода с учетом особенностей каждого предприятия 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Российская инжиниринговая корпорация "Пумори" перевела свои предприятия на новую редакцию рабочих баз "Зарплата и управление персоналом". 

"Перевод осуществлялся в течении полугода с учетом особенностей каждого предприятия, поскольку у каждой компании база данных своя, и у каждой есть различные особенности", - сообщили в пресс-службе корпорации. 

Перевод осуществлен силами специалистов отдела ИТ корпорации. "Новая версия значительно удобнее для специалистов, работающих с этими базами", - отмечают в пресс-службе. 

О корпорации

Корпорация "Пумори" ведет историю с 1990 года. В 2013, 2014 и 2015 годах по итогам всероссийского рейтинга была признана лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" - одна из крупных машиностроительных структур, объединяющая 14 предприятий по всей России. Партнер известных компаний-производителей: японских OKUMA, Toshiba, Okamoto; Hawema (Германия), Manurhin (Франция), Fastems (Финляндия), Davi (Италия), Optomec (США), Micromatic (Индия) и др.

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