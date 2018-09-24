Энергетики "МРСК Урала" направили на подготовку к зимнему периоду более 3,1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты филиалов ОАО "МРСК Урала" (входит в Группу компаний "Россети") завершают подготовку электросетевого комплекса Свердловской, Челябинской областей и Пермского края к предстоящему максимуму нагрузок. Как сообщили в департаменте по связям с общественностью компании, на подготовку электросетевой инфраструктуры – техническое обслуживание и ремонт "МРСК Урала" направила в 2018 году более 3,1 млрд руб., из которых более 1,8 млрд – объем ремонтной программы компании, включая объемы ремонтов АО "ЕЭСК".

"В 2018 году в рамках ремонтной кампании специалисты "МРСК Урала" отремонтировали более 4,4 тыс. км линий электропередачи 35-110 кВ, произвели расчистку и расширение почти 10 тыс. га трасс воздушных линий, отремонтировали более 3,6 тыс. единиц коммутационного оборудования. Большой объем работ выполнен собственными силами - без привлечения подрядных организаций", - сказано в сообщении.

Накануне периода максимума нагрузок во всех производственных отделениях ОАО "МРСК Урала" проведены противоаварийные тренировки и командно-штабные учения по действиям в условиях низких температур. Проведено более 9,4 тысяч тренировок оперативного персонала. "С целью отработки практических навыков выполнения аварийно-восстановительных работ в период низких температур, в IV квартале 2018 года персоналом МРСК Урала запланировано проведение командно-штабных учений с привлечением всех филиалов общества и смежных организаций", - сообщают в компании.

В "МРСК Урала" также сформирован аварийный запас оборудования и материалов. Персонал прошел обучение, укомплектован спецодеждой и инвентарем, приведена в готовность спецтехника, в том числе резервные источники электроснабжения. В 2018 году в компании в преддверии ОЗП также модернизирован и производственный автопарк. Всего приобретено 70 новых единиц специальной и бригадной техники. Дополнительно пополнен парк и новыми резервными источниками электроснабжения потребителей (РИСЭ) суммарной мощностью 320 кВт.

С учетом новых условий проверки Минэнерго РФ готовности предприятий к работе в ОЗП 2018/2019гг. в компании осуществляется еженедельный расчет индекса готовности "МРСК Урала" к работе в ОЗП в соответствии с новой Методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденной приказом ведомства в 2017 году. По состоянию на текущую дату расчетный индекс соответствует нормативному значению, что подтверждает фактическое состояние электросетевого оборудования как работоспособное.

"Согласно приказу Минэнерго РФ, территории присутствия ОАО "МРСК Урала" не оцениваются ведомством как регионы с высокими рисками. Несмотря на это специалисты компании всегда оценивали подготовку к зимнему максимуму нагрузок как особо важную задачу. В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае сосредоточена черная, цветная металлургии, лесная промышленность, развивается сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. От уровня развития и надежности энергетической инфраструктуры в регионе напрямую зависит развитие экономики и инвестиционной активности, а также перспективы международного сотрудничества. "МРСК Урала" на сегодня имеет все необходимое для благополучного прохождения периода пиковых нагрузок – эффективное и скоординированное взаимодействие с региональными властями, материальный ресурс, профессиональные кадры", - подчеркивает первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО "МРСК Урала" Владимир Болотин.

О компании

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала: "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Компания осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. Общая площадь территории деятельности – почти 443 тыс. кв. км с населением более 10 млн. человек. В зоне ответственности находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, свыше 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА.



Общая численность персонала в сетевом хозяйстве – порядка 15 тыс. человек.