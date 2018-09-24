В Ростове-на-Дону определили лучшего в России водителя грузовика

ТАСС, 24 сентября. За призовой фонд в 1 миллион рублей на конкурс "Лучший водитель грузовика" приехали бороться более 50 водителей из различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой области, Омской области, Калужской области, Свердловской области, Тамбовской области, Республик Татарстан и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов.

Организаторами конкурса являются Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО "Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта", Правительство Ростовской области, Администрация города Ростов-на-Дону. Организаторы конкурса отмечают, что такие ежегодные смотры - очень важная часть Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020годах", ведь по состоянию на 2018 год в Российской Федерации зарегистрировано 6,4 млн. грузовых автотранспортных средств, из которых 63 тыс.задействовано в международных перевозках (МАП). Ежегодно объем перевозок грузов автомобильным транспортом в России составляет порядка 5 млн тонн (67 % от общего объема перевозок грузов транспортом).

В течение трёх конкурсных дней водители сразились в фигурном вождении и в знании правил дорожного движения в 2 категориях: автомобили грузоподъёмностью до 5,5 тонн и автомобили грузоподъёмностью свыше 10 тонн.

Специально для участников соревнований в Ростове-на-Дону была подготовлена трасса, пролегающая по территории бывшего Аэропорта, прям на взлётно-посадочной полосе. Конкурсная трасса составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе.

Среди работников отрасли грузового транспорта этот конкурс считается одним из самых важных и зрелищных событий года. Поэтому, чтобы вместить всех зрителей соревнований, был создан специальный сектор болельщиков. Кроме того, для всех желающих поболеть за водителей была организована прямая трансляция с конкурсной площадки на официальном сайте www.bestdriver-rf.ru.

Уже во второй раз в этом году состязания прошли по стандартам методики мирового движения рабочих специальностей World Skills, благодаря чему судейство и оценка конкурсантов выйдет на совершенно другой уровень международных стандартов.

Победителем в категории грузовиков до 5,5 тонн стал Алексей Лезин из Челябинска, второе место занял Петр Михайлов из Москвы, бронза досталась представителю Санкт-Петербурга Комилову Сунатулло. В категории свыше 10 тонн золотую медаль выиграл Петр Иванов из Набержных Челнов, серебро получил Рафиль Хайбрахманов из Уфы, бронза досталась представителю Москвы Петру Михайлову.