Минкульт Пермского края сформирует программу развития туризма Чердынского района

ТАСС, 24 сентября. В Чердынском районе Пермского края необходимо развивать туризм. Об этом заявил губернатор Максим Решетников на совещании по развитию туризма в ходе рабочей поездки в северную территорию региона.

"Чердынский район - особенный объект на карте Пермского края с богатым историко-культурным наследием, уникальными архитектурными и природными памятниками. В районе свыше 250 объектов культурного наследия. Здесь проходит более 20 туристических маршрутов, в том числе по романовским местам. Именно поэтому важно развивать туристический потенциал территории", - приводят слова Решетникова в департаменте пресс-службы администрации губернатора края.

По словам начальника отдела культуры и туризма Чердынского муниципального района Ларисы Мох, в Чердыни находится 10% всех объектов культурного наследия региона. До 2010 года Чердынь и поселок Ныроб входили в федеральный перечень исторических населенных пунктов России. Сейчас в этом перечне нет ни одного города Пермского края.

Эксперты туристического бизнеса и представители вузов подтвердили свою готовность участвовать в развитии туризма в Чердынском районе. Так, представительница кафедры архитектуры и урбанистики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Татьяна Гудзь отметила, что пермские вузы через образовательные программы могут внести существенный вклад в сохранение культурного наследия и повышение внимания к территории. "Интерес к сочетанию культовых исторических мест с гражданской постройкой XVIII – XIX веков вызовет наибольший интерес у археологов и историков, - считает эксперт. – Мне кажется, что мы через образовательные проекты можем представить объекты культурного наследия Чердыни в Европе".

Комментируя результаты совещания, Максим Решетников подчеркнул, что, несмотря на высокий потенциал территории, туристическая индустрия в Чердынском районе развита слабо. "Здесь есть культурные традиции, которые привлекают достаточно большое количество туристов. Однако надо признать, что здесь почти нет туристической инфраструктуры, современных туристическо-рекреационных зон, не разработана рекламно-информационная политика, в интернете информации для туристов практически нет. И это сегодня, в XXI веке, когда люди привыкли узнавать все онлайн, - сказал губернатор. – Для успешного развития туризма важно грамотно позиционировать территорию, сохранять культурную среду и по-хорошему продавать < имидж > территории".

Глава региона дал поручение заместителю председателя краевого правительства Антону Клепикову сформировать программу развития туризма в Чердынском районе с возможностью дальнейшей ее интеграции в Программу развития туризма Пермского края.

Также на совещании было принято решение о передаче дороги до поселка Ныроб в региональную собственность. "Это позволит привести ее в порядок уже в 2019 году, а территории направить больше средств на развитие туристический инфраструктуры", - сказано в сообщении.