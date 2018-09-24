Международный опыт прорывных технологий в медицине обсудят на форуме "Открытые инновации"

МОСКВА, 24 сентября 2018 г. Новейшие разработки и инновационные проекты в медицине обсудят ведущие российские и зарубежные эксперты в рамках VII Московского международного форума инновационного развития "Открытые инновации".

16-17 октября на площадках Форума "Открытые инновации" (16+) ученые, врачи, представители исследовательских институтов, крупнейших бизнес-корпораций и стартапов расскажут о современных мировых разработках в области здравоохранения.

В рамках панельных сессий и круглого стола речь пойдет о новых решениях в мире биотехнологий, успехах в развитии генетики и клеточной терапии, перспективах редактирования генома, биопечати тканей, персонализированной медицине, искусственном интеллекте, а также о научных прорывах в увеличении продолжительности жизни.

"Сегодня геномика и другие науки, а также смартфоны, фитнес-трекеры, и социальные медиа помогают городским жителям отслеживать и контролировать состояние своего здоровья. Благодаря возможности самостоятельного измерения бесклеточной ДНК, частоты сердечных сокращений, потребления калорий и количества шагов, возрастает качество здоровья общества в целом. Эти разработки дают нам множество преимуществ, таких как: повышение качества диагностики за счет анализа больших данных; персонализированный сбор данных для принятия медицинских решений; прогнозный анализ, позволяющий выбрать оптимальный метод лечения и так далее. Но эти разработки также создают новые вызовы. Для биотехнологий таким вызовом является идентификация и коррекция генов, для биохимии — открытие новых лекарств, для робототехники — создание роботов-помощников и удаленной роботизированной хирургии", — отметил Бад Мишра, профессор компьютерных, инженерных и математических наук Курантовского института математических наук (Университет Нью-Йорка).

Сегодня ученые в сотрудничестве с практикующими врачами создают все новые методики лечения, которые часто не требуют хирургического вмешательства, долгого восстановления и ухода за больными. Активно разрабатываются и появляются на рынке препараты с совершенно новыми принципами воздействия на болезнь. Глава голландской компании Philips Research, доктор Хенк ван Хаутен расскажет о ведущих проектах по созданию высокоэффективных лекарств для борьбы с различными возрастными заболеваниями. Также знаменитый ученый поднимет вопрос об универсальной системе медицинской диагностики всего тела.

На Форуме "Открытые инновации" особое внимание уделят развитию рынка цифровой медицины в условиях, когда современное здравоохранение стремится от лечения к профилактике.

О направлениях цифровой медицины в "умных городах" и новейших фармацевтических исследованиях гостям Форума расскажут генеральный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио, генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов и генеральный директор Фонда международного медицинского кластера "Сколково" Михаил Югай.

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Об организаторах

АНО "Сколково Форум" — дочернее общество Фонда, специализирующееся на организации и проведении технологических мероприятий. В портфолио "Сколково Форум" формирование программы, организация и проведение таких мероприятий, как Стартап Тур "Открытые инновации" — всероссийский проект по поиску перспективных технологических проектов, ежегодный Форум "Открытые инновации", являющийся уникальной дискуссионной площадкой для участников инновационной экосистемы, Startup Village — самая масштабная стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических предпринимателей.

О форуме

Форум "Открытые инновации", проходящий ежегодно с 2012 года под эгидой Правительства Российской Федерации, — крупнейшее в России и одно из самых масштабных в мире конгрессно-выставочных мероприятий, демонстрирующее основные тенденции и ключевые достижения в инновационных сферах экономики.

В 2017 году в рамках Форума было проведено 180 деловых сессий, общее количество посетителей составило 18 200 человек, включая более 3 300 представителей науки и образования, 802 инвестора, более 8000 технологических предпринимателей, представителей инновационной инфраструктуры и корпораций, а также широкий круг представителей государственной власти и журналистов.