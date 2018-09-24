В Санкт-Петербурге завершил работу второй Евразийский женский форум

Москва, 24 сентября. С 19 по 21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге проходил второй Евразийский женский форум (16+). Основные мероприятия деловой программы были организованы в Таврическом дворце и Парламентском центре. Отдельные встречи – в музейном комплексе "Вселенная воды". Форум организован Советом Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ при содействии ряда министерств и ведомств. Форум прошел при поддержке Фонда Росконгресс.

Центральным событием мероприятия стало пленарное заседание "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие", на котором выступил Президент России Владимир Путин. Глава российского государства приветствовал организаторов и гостей Форума. Он отметил, что география Форума вышла за рамки нашего континента. "В истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств и наций. В современном сложном, быстро меняющемся мире женщины энергично, успешно проявляют себя в самых разных отраслях, играют все более значимую роль в укреплении мира и безопасности, что для женщины абсолютно естественно в решении важнейших социально-экономических, гуманитарных проблем", – подчеркнул Президент РФ.

По его словам, мир, государства только выиграют, если таких женских историй успеха будет как можно больше.

Второй Евразийский женский форум объединил около 2000 политиков, предпринимателей, ученых, общественных деятелей из 110 стран мира. В рамках деловой программы состоялись деловые круглые столы, панельные дискуссии, тематические бизнес-диалоги, экспертные и стратегические сессии. Обсуждения проходили в трех тематических направлениях: "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие", "Продвижение женской повестки: международное сотрудничество", "Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности".

Особое внимание участников Форума было уделено специальным сессиям Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), ЮНЕСКО, Всемирного банка, заседаниям "Женской двадцатки", женского делового клуба БРИКС, семинару АТЭС, презентации доклада Всемирной организации здравоохранения. Успешно прошли межстрановые бизнес-диалоги и тематические бизнес-завтраки. В рамках женского форума состоялись встречи деловых кругов России и Франции, Германии, Индии и Китая. Программу форума украсила выставка проектов женщин-экспортеров "Сделано в России: экспорт женскими руками", а также презентации историй успехов, волонтерский марафон и красочное шоу российских женщин-дизайнеров.

Подводя итоги мероприятия, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что "на форуме удалось выработать меры по дальнейшему повышению роли женщин в политике, в экономике, в общественной сфере". "У нас есть общая повестка, есть понимание существующих проблем, путей их решения, а главное – желание действовать совместными усилиями", – сказала Председатель Совета Федерации.

По ее словам, все цели форума обозначены в итоговом документе, который будет направлен главам государств, правительств, парламентов, в ООН, другие международные организации.

Напомним, что Форум проводится каждые три года в Санкт-Петербурге на постоянной основе. В рамках итогового документа, принятого на II Евразийском женском форуме, предлагается провести следующий Форум в 2021 году и придать ему статус Глобального женского форума.