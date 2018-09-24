Международный железнодорожный форум "PRO//Движение.1520" пройдет 1-3 октября в Сочи

ТАСС, 24 сентября. Транспортные коридоры, международное сотрудничество, ускорение грузопотоков обсудят делегаты Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520" (0+). Главное событие в отечественной транспортной отрасли будет проходить с 1 по 3 октября 2018 года в Главном Медиацентре Сочи. Форум станет новой площадкой для диалога между представителями транспортной отрасли, государства, инвестиционного сообщества, экспертов.

Важный пункт программы "PRO//Движение.1520" презентация технологических решений, которые способны радикально изменить привычную модель транспорта, перевозки грузов и пассажиров.

В фокусе внимания участников форума будет поиск новых взаимовыгодных форматов взаимодействия разных видов транспорта, выработка совместных инициатив в интересах клиентов, возможности участия финансовых институтов в крупных инфраструктурных проектах, цифровизация.

Какие инвестиционные стратегии финансирования железнодорожных проектов оптимальны – этот вопрос будет обсуждаться на сессии с участием представителей крупных финансовых корпораций.

Главы национальных железных дорог и эксперты отрасли проведут заседание, посвященное устранению логистических барьеров при экспорте товаров. Темы для обсуждения: развитие коридора "Восток-Запад", ускорение контейнерных перевозок на маршруте от Дальнего Востока до западных границ России, скоростная отправка товаров e-commerce.

Отдельный поток деловой программы будет посвящен теме пассажирских перевозок. В рамках "PRO///Движения.1520" состоится 2-й Международный пассажирский форум (0+). На нем будут рассматриваться вопросы конкуренции, с которой приходится сталкиваться перевозчикам, роль маркетинга в цифровую эпоху.

В работе форума примут участие представители Правительства РФ, крупнейших российских и зарубежных компаний, связанных с логистикой и перевозками, финансовых институтов.

В этом году Международный железнодорожный форум "PRO//Движение.1520" приурочен к 15-летию со дня образования ОАО "РЖД".

Сайт форума - http://railwayforum.ru/.