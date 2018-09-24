Глава Ямала и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" обсудили перспективы сотрудничества

ТАСС, 24 сентября. Встреча губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова и президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова прошла в понедельник в Москве. Как сообщают в пресс-службе главы региона, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области социально-экономического развития региона, реализацию стратегических проектов по добыче углеводородов, а также поддержку социальных и природоохранных проектов.

Компания разрабатывает на Ямале несколько месторождений, в том числе Находкинское и уникальное нефтегазоконденсатное Пякяхинское, введённое в эксплуатацию в 2016 году. Сегодня активно обустраивается Южно-Мессояхское месторождение, в ближайшей перспективе предстоит разработка Хальмерпаютинского и Салекапского. Параллельно ведётся интерпретация данных, полученных в ходе сейсморазведочных работ на Варейском лицензионном участке. Ввод новых месторождений будет способствовать экономическому развитию Ямало-Ненецкого автономного округа, сказано в сообщении.

"При освоении арктического региона "ЛУКОЙЛ" активно внедряет передовые природоохранные технологии. В структурных подразделениях предприятия действует система экологического менеджмента, способствующая снижению уровня воздействия на окружающую среду. Компания – постоянный участник масштабных экологических проектов, реализуемых на территории Ямала. Среди них очистка острова Белый (экологическая уборка продолжалась в течение пяти лет и завершилась в 2016 году) и очистка острова Вилькицкого в Карском море", - отмечают в департаменте.

Кроме того, в рамках соглашений, заключённых между правительством ЯНАО и ПАО "ЛУКОЙЛ", на территории региона развивается социальная инфраструктура: строятся образовательные, культурные, медицинские и спортивные объекты. Компания поддерживает благотворительный фонд "Ямине", помогает в развитии агропромышленного комплекса и нескольких спортивных направлений: дзюдо, авиатуризма, дельтапланерного спорта, сверхлёгкой авиации, а также содействует реализации проектов по сохранению национальной культуры и традиций коренного населения.