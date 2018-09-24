Огонь Зимней универсиады-2019 зажгли в Алматы

Красноярск, 24 спентября 2018 г. 24 сентября 2018 г. огонь Зимней универсиады-2019 (0+) побывал в Казахстане. Факелоносцы пробежали по улицам Алматы, столицы XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года.

Огонь Зимней универсиады-2019 встретили на территории Дворца спорта и культуры им. Балуана Шолака. Колбу с огнем на сцену вынес олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов. Участников эстафеты и зрителей поприветствовали президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, статс-секретарь, заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова и заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев.

"Универсиада в Алматы стала действительно яркой страницей в истории Казахстана. Благодаря наследию игр, у жителей города сегодня есть комфортные условия для занятий спортом и развития студенческого спорта. Уверен, что и Зимняя универсиада-2019 в Красноярске, безусловно, будет масштабным событием и подарит много ярких дней не только жителям города, но и всему миру", – сказал президент FISU Олег Матыцин.

Первым факелоносцем алматинского этапа Эстафеты огня стала заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова. "Факел Универсиады – символ студенческого спорта в мире, символ дружбы между странами. Все, что в Казахстане сделали для развития студенческого спорта, мы с честью и достоинством будем продолжать в России. Рассчитываем, что Красноярск, где сегодня строятся великолепные спортивные современные сооружения, позволяющие проводить крупные соревнования, станет зимней спортивной столицей страны", – подчеркнула заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова.

Общая протяженность маршрута Эстафеты огня в Алматы – 2,5 км. Огонь по улицам города пронесли 15 факелоносцев, среди которых Генеральный консул РФ в Алматы Евгений Бобров, президент Национального спортивного студенческого союза Казахстана, член Исполкома FISU Кайрат Закирьянов, бронзовый призер Олимпийских игр по боксу Ислам Канат, бронзовый призер чемпионата Европы по мини-футболу Динмухамбет Сулейменов, чемпион Азиатских игр по прыжкам с трамплина Евгений Левкин, двукратный серебряный призер Всемирных зимних универсиад по биатлону Василий Подкорытов, серебряный призер Всемирной зимней универсиады по фристайлу Жибек Арапбаева.

Участники эстафеты пробежали по проспекту Абая мимо Казахского национального университета, Национальной библиотеки республики Казахстан, Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, университета международного бизнеса, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования.

"Я впервые принял участие в Эстафете огня и получил много положительных эмоций! – поделился впечатлениями двукратный серебряный призер Всемирных зимних универсиад по биатлону Василий Подкорытов. – Все прошло отлично. Очень рад, что мне позволили пронести огонь, для меня это важно. Я являюсь членом сборной Казахстана по биатлону и собираюсь приехать в Красноярск, чтобы принять участие в Зимней универсиаде-2019. Был уже на двух универсиадах, там всегда высокий уровень организации, уверен, что и в Красноярске будет все прекрасно".

Завершилась Эстафета огня большим праздником на площади им. Абая перед Дворцом республики. Концертную программу украсили легкоатлетический спортивный номер от Казахской академии туризма и спорта и танцевальное выступление от Казахского государственного женского педагогического университета.

Руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов поблагодарил жителей Алматы за гостеприимство и пригласил в Красноярск на предстоящие Студенческие игры.

Напомним, что Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Международный день студенческого спорта в Италии в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. 26 сентября международный этап путешествия огня завершится в Китайской народной республике в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года.

29 сентября начнется российский этап Эстафеты огня, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.

Фото и видео материалы доступны по ссылке:

http://cloud.krsk2019.ru:18188/owncloud/index.php/s/33TZPFDiZFJS7P4?path=%2FAlmaty