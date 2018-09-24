Седьмой в этом сезоне форум "Сообщество" пройдет в Южно-Сахалинске

Москва, 24 сентября 2018 г. Седьмой в этом сезоне форум "Сообщество" (0+), организованный Общественной палатой Российской Федерации, пройдет 3–4 октября в городе Южно-Сахалинске и будет посвящен теме "Дальний Восток: проблемы развития".

"Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI века, — заявил Президент Владимир Путин в статье, опубликованной к 25-му саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

"Речь идет о создании в регионе территорий роста, масштабном освоении природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей, об инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование конкурентных научно-исследовательских центров", — подчеркнул Президент РФ.

Однако, чтобы достичь поставленных Президентом амбициозных целей, предстоит решить немало проблем, уверены члены ОП РФ.

"К сожалению, пока не все инструменты социально-экономического развития региона работают так, как хотелось бы, — рассказывает председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. — В прошлом году на форуме „Сообщество“ во Владивостоке мы уже обсуждали механизмы экономического стимулирования развития, которые есть на сегодняшний день. Это ТОСЭРы (территории опережающего социально-экономического развития), ОЭЗы (особые экономические зоны), свободный порт Владивосток, это особые режимы хозяйствования, которые вводит государство на определенных точках, которые в приоритете. В определенной степени они начали работать, но не столь динамично, как нам бы хотелось".

Одна из наиболее острых проблем — авиасообщение и тарифы на авиаперевозки, подчеркивает член ОП РФ от Чукотского автономного округа Владимир Першин: "Указом Президента были введены серьезные меры для того, чтобы решить этот вопрос, уменьшить стоимость тарифов, но пока на сегодняшний день тарифы остаются высокими". Также Владимир Першин, возглавляющий Чукотскую окружную больницу, отмечает как одну из самых сложных проблему бюджетного финансирования учреждений здравоохранения на Дальнем Востоке.

Член ОП РФ от Сахалинской области Галина Дзюба обозначила как наиболее острую проблему кадров. "Лозунг „Кадры решают все“ остается актуальным для Дальнего Востока и по сей день, — считает она. — Потому что квалифицированные кадры, которые закрепились на территории Дальневосточного региона, отвечают за его будущее".

Общественница задалась вопросом: как закрепить эти кадры? "Пытались закрепить кадры с помощью программы „Дальневосточный гектар“, но эта программа сейчас не дает ожидаемого эффекта, закрепления специалистов не происходит", — говорит Галина Дзюба.

"Нужно искать стимулы для того, чтобы люди осваивали Дальний Восток и переселялись на эти территории, чтобы рождаемость повышалась, а смертность снижалась, — подчеркивает Андрей Максимов. — Это ключевая тема для форума „Сообщество“, и у нас обязательно будет специальная площадка, посвященная демографии. На Сахалине работала специальная программа стимулирования рождаемости, поддержки многодетных семей, и она действительно привела к хорошим демографическим результатам: миграционные показатели на Сахалине остаются положительными. Сахалин наряду с Якутией — это два региона Дальнего Востока, где все-таки идет либо сохранение существующего населения, либо даже его некоторое увеличение".

Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона. По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума (пройдет 2–3 ноября в Москве), а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Регистрация участников и аккредитация СМИ открыта по ссылке http://форумсообщество.рф/южно-сахалинск.