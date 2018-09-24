Минэкономразвития проведет в Баку Российско-азербайджанский межрегиональный форум

Москва, 24 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин и министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев примут участие в IX российско-азербайджанском межрегиональном форуме (16+). Мероприятие пройдет в Баку 27 сентября и будет направлено на углубление связей между регионами стран. Среди спикеров и участников также дипломатические представители, главы регионов, а также деловое сообщество. Мероприятие организует Минэкономразвития РФ и Минэкономики АР при поддержке Фонда Росконгресс.

27 сентября 2018 года в Баку, Азербайджан, состоится Девятый российско-азербайджанский межрегиональный форум, в котором примут участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики АР Шахин Мустафаев.

Мероприятие направлено на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран и станет площадкой для совместной работы руководства России и Азербайджана, в том числе профильных министров, Чрезвычайных и полномочных послов двух стран, делового сообщества и экспертов. С российской стороны планируется участие руководителей 6 регионов: Архангельской, Астраханской и Новгородской областей, Ставропольского края, а также Дагестана и Удмуртии.

Программа мероприятия включает Пленарное заседание, на котором выступят министры Максим Орешкин и Шахин Мустафаев, дипломатические представители, руководители деловых ассоциаций и главы ряда российских регионов, расширенное заседание Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов, а также серию круглых столов: "Промышленность: перспективы двустороннего сотрудничества", "Развитие сотрудничества в области туризма", "Развитие сотрудничества в аграрной сфере", "Сотрудничество в области малого и среднего бизнеса", "Укрепление сотрудничества в гуманитарной сфере", "Укрепление сотрудничества в области транспорта и транзитных перевозок" и "Перспективы сотрудничества в развитии женского предпринимательства".

Мероприятие традиционно организует Министерство экономического развития РФ совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики при поддержке Фонда Росконгресс.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация доступна по ссылке: https://reg.forumregions.com/registration.

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