На "Открытом городе" презентуют исследование о поддержке архитектуры в разных странах мира

Москва, 24 сентября. На конференции "Открытый город" (16+) презентуют исследование "Поддержка архитектурной деятельности: международный опыт и возможности применения в российской практике". В нем собран опыт европейских стран, где поддержка архитектуры происходит на государственном уровне, выделены самые эффективные меры ее продвижения и популяризации, а также даны рекомендации в отношении России. Буклет исследования участники смогут получить на площадке конференции 27-28 сентября 2018 года, а пока мы знакомим вас с кратким перечнем комплексных мер, направленных на архитектурной отрасли в трех странах, вошедших в исследование – Нидерландах, Дании и Франции.

Нидерланды

В 1991 году в Нидерландах по инициативе Правительства была принята первая Национальная архитектурная политика, главной целью которой является совершенствование институтов профессиональной деятельности и развитие архитектуры как экономической отрасли. Документ все время актуализируется, с момента принятия он был обновлён пять раз.

В стране действует Фонд поддержки архитектуры, проводится Международная архитектурная биеннале в Роттердаме – одно из наиболее известных национальных мероприятий в архитектурной отрасли, нацеленных на объединение знаний и опыта в различных областях дизайна и архитектуры и их трансляцию для широкой аудитории. В Роттердаме проходит Фестиваль архитектурного кино.

В Нидерландах вручают государственную премию для архитекторов – золотую пирамиду, присуждаемую раз в два года за успешную работу в городском дизайне и планировании, в ландшафтной архитектуре и создании инфраструктуры. Победитель премии получает приз в 75 000 евро.

Дания

В Дании создан комплексный междисциплинарный подход к развитию городской среды и архитектуры как ее части. За разработку методов поддержки архитектурной деятельности в Дании отвечает Министерство культуры при участии ряда профессиональных организаций.

Ключевую роль в популяризации архитектурного наследия играет Датский архитектурный центр (DAC). Основная цель организации – распространение знаний об архитектуре, строительстве и развитии городов Дании.

В числе прочих мер по поддержке архитектуры, центром организуется ежегодная конференция и вручение премии The Architecture Award People за достижения в области архитектуры и градостроительства.

Наиболее масштабным событием в сфере архитектуры Дании является Архитектурный фестиваль Копенгагена (Copenhagen Architecture Festival), проходящий ежегодно с 2014 года. В программу фестиваля входят кинопоказы, выставки, семинары, велосипедные прогулки, публичные дискуссии. Также важной частью программы мероприятия является серия кинопоказов документальных и художественных фильмов об архитектуре.

С целью привлечения внимания к проблемам устойчивой архитектуры и повышения энергоэффективности проектов в Дании был создан проект Clean Cluster. Деятельность организации направлена на объединение всех стейкхолдеров, органов власти, бизнеса и проектировщиков для решения экологических проблем. Сегодня проект курирует более 50 проектов, общий бюджет которых превышает 500 миллионов евро.

В образовательной сфере для популяризации профессии архитектора большое значение играют программы общеобразовательных школ. В рамках занятий ученикам в Дании предлагается попробовать себя в проектировании, городском планировании и урбанистике. В рамках уроков большое внимание уделяется экологии и тому, как среда влияет на жителей города. Для учеников младшей̆ школы проводятся уроки, направленные в первую очередь на повышение интереса к городу и окружающей среде. Основная форма обучения — разбор примеров, требующих практических решений.

Франция

Национальная стратегия в области архитектуры была принята во Франции в 2015 году. Среди основных положений документа – установление принципов взаимодействия участников архитектурной деятельности, повышение прозрачности процесса принятия решений, содействие инициативам частных и государственных организаций. Миссия стратегии – повысить качество архитектурной практики. Большую работу в сфере популяризации ценности архитектуры ведет Национальный архитектурный совет (CNOA). Также во Франции осуществляют свою деятельность два Союза французских архитекторов. Первый из них Национальное объединение профсоюзов архитекторов Франции (UNSFA) и Синдикат архитекторов (SA). Ключевой задачей организаций является защита архитектуры как социальной и культурной ценности. Каждое из объединений имеет главное представительство в Париже и сеть региональных центров.

В стране проходит Национальный день архитектуры – это неделя образовательных мероприятий, организованная министерством культуры Франции. Основная цель проекта – популяризация архитектурной дисциплины среди широкой общественности. Один из дней фестиваля посвящен школьному образованию.

В Нанте на протяжении нескольких лет проводится детский фестиваль Archi'teliers. Во время фестиваля дети посещают учебные семинары по архитектуре и градостроительству. Особенностью данного мероприятия является то, что участники получают знания в игровой форме.

Кроме того, во Франции каждые два года вручается награда лучшему проекту, разработанному командой, члены которой моложе 35 лет. По результатам конкурса проводится выставка и публикуется каталог номинантов. Главная цель проекта – предоставить возможность новому поколению архитекторов заявить о себе.

Конференция "Открытый город" – крупнейшее событие, посвященное образованию и карьере в сфере архитектуры и городского планирования, проходит в Москве 27-28 сентября под эгидой Москомархитектуры уже 3-й год подряд. В программе мероприятия: воркшопы от ведущих архитектурных бюро, сессии по актуальнейшим вопросам российского архитектурного образования, тематическая выставка, Portfolio Review – презентация студенческих портфолио перед ведущими архитекторами и девелоперами Москвы и многое другое. Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация.