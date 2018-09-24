В Воронежской области выделят дополнительные средства на АПК, здравоохранение и культуру

ТАСС, 24 сентября. Депутаты Воронежской областной Думы внесли очередные изменения в Закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов". Об этом сообщают в пресс-службе регионального парламента.



"Необходимость внесения изменений в главный финансовый документ региона связана с изменением безвозмездных поступлений, перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. В результате внесенных изменений доходы областного бюджета в 2018 году увеличиваются на 555,3 млн рублей. Расходы бюджета увеличиваются на 255,4 млн рублей. Дефицит бюджета уменьшается на 300 млн рублей", – цитируют в пресс-службе слова председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличиваются на 546,6 млн рублей. В том числе: за счет резервного фонда Правительства РФ растениеводы Воронежской области получают 139,2 млн рублей. Также Фондом на возмещение воронежским аграриям (в основном на проекты мясо-молочного направления) части процентной ставки по инвесткредитам направлено 837,1 млн рублей. При этом уменьшаются субсидии на возмещение части процентной ставки на сумму 481,9 млн рублей. На софинансирование субсидий резервного фонда Правительства РФ из облбюджета направляется в общей сложности почти 170 млн рублей.

Кроме того, увеличиваются ассигнования за счет резервных средств областного бюджета департаменту здравоохранения Воронежской области на 89,5 млн рублей, в том числе 46,2 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Департамент культуры региона дополнительно получит 28,4 млн рублей, в том числе 5 млн рублей на проведение ремонта здания "Межпоселенческий центр досуга" в Новоусманском районе, 1 млн на комплектование фондов сельских библиотек, 6 млн на проведение капитального ремонта здания отдела "Великая Отечественная война 1941-1945 гг." ГБУК "Воронежский областной краеведческий музей", 11,6 млн рублей на ремонт здания сельского дома культуры в селе Большая Добринка Эртильского района.

"Департаменту социальной защиты Воронежской области из резервных средств регионального бюджета направляется 64,4 млн рублей, в том числе 43,4 млн рублей в связи с повышением заработной платы низкооплачиваемых категорий работников соцзащиты и 21 млн рублей – на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций", – перечислил Владимир Нетесов направления дополнительных расходов региональной казны.

Региональный департамент образования, науки и молодежной политики дополнительно получит более 140 млн рублей, в том числе 75 млн рублей для предоставления субсидий городу Воронежу на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для образовательных организаций, а также 43,3 млн рублей на ремонт и оснащение оборудованием нежилых помещений Бобровской СОШ № 2. Кроме того, Областной молодежный центр получит на создание Ресурсного центра развития добровольчества в Воронежской области 550 тысяч рублей.

Из резервных средств областного бюджета департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области получит 151 млн рублей. 90 млн из этих средств – на предоставление субсидии городу Воронежу для установки объектов архитектурно-художественной подсветки и еще 55 млн – на мероприятия программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области".

Кроме того, департаменту транспорта и автомобильных дорог Воронежской области увеличиваются ассигнования на сумму почти 78,5 млн рублей на компенсацию части потерь в доходах АО "ППК "Черноземье" вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и на осуществление воздушных перевозок пассажиров и багажа на внутрироссийских рейсах.

Ассигнования на строительство

Увеличивается объем бюджетных ассигнований на строительство объектов областной собственности на 129,4 млн рублей. Так, на 71,7 млн увеличено финансирование мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры индустриальных парков, особо значимых инвестиционных проектов (включая особую экономическую зону "Центр").

Также увеличено финансирование по строке "Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах" на общую сумму 22,4 млн рублей. За счет этих средств будет дополнительно построено 34 объекта в малых населенных пунктах Воронежской области.

Ассигнования из областной казны на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств местных бюджетов, увеличен на 178,9 млн рублей. В том числе на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области объем субсидирования увеличен на 45,3 млн рублей. На создание дополнительных ясельных мест в детских садах региона дополнительно направят почти 46,5 млн рублей.

"Дополнительные средства направлены на решение самого широкого спектра вопросов, как социальных, так и экономических. Субсидирование крупных проектов в сельском хозяйстве, модернизация системы здравоохранения, актуализация различных мер соцподдержки, создание инфраструктуры для развития индустриальных парков – все это нашло отражение в очередных корректировках бюджета региона и, несомненно, будет способствовать повышению качества жизни воронежцев и развитию экономического потенциала области", – резюмировал Владимир Нетесов.