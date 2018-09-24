Восьмой отборочный тур фестиваля "Добрая волна" состоится в Петербурге в Аничковом дворце

Москва, 24 сентября 2018 г. 25-26 сентября в Санкт-Петербурге в КЗ "Карнавал" ( Аничков дворец) состоится 8-й региональный отборочный тур и Гала-концерт культурно -благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна" (6+). В нем примут участие талантливые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан, Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". Организатор регионального тура Академия популярной музыки Игоря Крутого. Члены попечительского совета Фестиваля "Добрая волна": Мэр Казани И.Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер "Добрая волна" И.Я.Крутой. Послы Фестиваля - артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Валерия, Юлианна Караулова.

Роль царской резиденции Аничков дворец, где состоится фестиваль "Добрая волна", выполнял вплоть до девятнадцатого века. Изначально эти земли в начале восемнадцатого века принадлежали первому генералу полицмейстеру А. М. Девиеру, который в 1727 году был отправлен в ссылку. Тем временем престол заняла Елизавета, которая приходилась Петру I дочерью. Над проектом в 1741 году работал М. Г. Земцов. Закончил строительные работы великий итальянский архитектор Ф. Б. Растрелли, автор Зимнего дворца, Смольного собора, Гостиного двора и других произведений архитектурного искусства .

В 1776 году усадьба была передарена Екатериной II графу Г. А. Потемкину. В этом доме жил известный поэт В. А. Жуковский, являющийся воспитателем наследника престола, ставшего в итоге императором Александром II. Именно тут Пушкин зачитал Жуковскому дописанную поэму "Руслан и Людмила".

Дворец пионеров на территории прежней усадьбы был открыт в 1937 году по замыслу С. М. Кирова. Он стал самым большим на территории прежнего СССР. Здешнюю шахматную секцию посещали Борис Спасский, Елена Образцова, Сергей Юрский.

В период ВОВ дворец стал военным госпиталем, который проработал здесь около 18 месяцев. Несмотря на военные действия, большинство секций продолжали свою работу. Современное название "Дворец творчества юных" здание получило в 1990 году.

Заключительный тур "Доброй волны" состоится 9-11 октября Москве. Гала-концерт фестиваля "Добрая волна" пройдет в Казани 30 ноября 2018 года.

В соответствии с Указом N 240 Президента Российской Федерации В.В.Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием Детства. Высокая социально-культурная значимость Проекта всероссийского масштаба "Добрая волна" дает возможность всем участникам Фестиваля дать старт ежегодному Всероссийскому движению, которое будет способствовать развитию культуры благотворительности в России и за ее пределами.

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