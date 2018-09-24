В медиацентре правительства Петербурга прошла пресс-конференция "Доброй волны"

Москва, 24 сентября 2018 г. 24 сентября в медиацентре Правительства Санкт-Петербурга состоялась пресс-конференция, посвященная 8-му региональному отборочному туру и Гала-концерту культурно-благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна" (6+), в котором примут участие талантливые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Правительства Республики Татарстан, Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". Организатор регионального тура Академия популярной музыки Игоря Крутого. Члены попечительского совета Фестиваля "Добрая волна": Мэр Казани И.Р. Метшин и народный артист России, композитор, Генеральный продюсер "Добрая волна" И.Я.Крутой.

Пресс-конференция

Начальник отдела исполнительских искусств комитета культуры Санкт-Петербурга Татьяна Николаевна Орлова: "Мы рады, что фестиваль Всероссийского охвата проходит и в Санкт-Петербурге. Самое главное, что в рамках фестиваля "Добрая волна" дети получат дополнительную возможность реализовать себя. Лауреаты конкурса в Санкт-Петербурге получат дальнейшую путевку в жизнь".

Дмитрий Борисов , президент благотворительного дома "Добрые люди": В нашем городе мало таких проектов, они для каждого ребёнка очень важны для каждого ребёнка . Для них это стимул и мотивация".

"Спасибо за лучшую детскую площадку города на территории Аничкова дворца, которую для проведения отборочного тура предоставило Правительство Санкт-Петербурга. Фестиваль организован при поддержке Фонда Президентских грантов ,благодаря чему в этом году он стал Всероссийским. Победители отборочных туров выступят на Гала-концерте на одной площадке в Казани с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Валерией. Для всех детей-участников фестиваль открывает безграничные возможности".

Заключительный тур "Доброй волны" состоится 9-11 октября Москве. Гала-концерт фестиваля "Добрая волна" пройдет в Казани 30 ноября 2018 года.

В соответствии с Указом N 240 Президента Российской Федерации В.В.Путина 2018-2027 годы объявлены Десятилетием Детства. Высокая социально-культурная значимость Проекта всероссийского масштаба "Добрая волна" дает возможность всем участникам Фестиваля дать старт ежегодному Всероссийскому движению, которое будет способствовать развитию культуры благотворительности в России и за ее пределами.

Генеральные информационные партнеры телеканал НТВ и информационное ТАСС.