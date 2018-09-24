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В Москве пройдет саммит Retail Connect о парфюмерно-косметическом ритейле

На мероприятии обсудят актуальную информацию и аналитику рынка, понимание продуктовых трендов и потребительских аспектов
© Александр Кулага

Москва, 24 сентября. 24-25 октября 2018 в Крокус Экспо во время Международного Саммита Retail Connect пройдет конференция по тенденциям и экономическим аспектам парфюмерно-косметического рынка (0+). Деловое мероприятие пройдет в рамках юбилейной парфюмерно-косметической выставки InterCHARM 2018.

В конференции примут участие ведущие отечественные и международные эксперты из области ритейла и дистрибуции товаров парфюмерно-косметического рынка. На мероприятии будет обсуждаться наиболее актуальная информация и разноплановая аналитика рынка, понимание продуктовых трендов и потребительских аспектов динамично развивающего рынка парфюмерно-косметического производства.

Среди заявленных тем на мероприятии будет вестись актуальная дискуссия о: рынке парфюмерно-косметического ритейла, дизайне упаковки косметических товаров и бытовой химии, рекламном рынке косметических товаров, потребительском спросе на рынке красоты и ухода за собой, а также о спросе на парфюмерно-косметическую продукцию в парадигме смены поколений и вопросе актуальных трендов.

Среди спикеров двухдневной конференции свое участие уже подтвердили: директор по работе с клиентами Ipsos Comcon Ирина Васенкова, руководитель отдела по работе с рекламодателями Mediascope Лилия Владимирова, руководитель сектора Beauty отдела исследований промышленных товаров и директор по работе с клиентами отдела исследований потребительской панели международного института маркетинговых и социальных исследований GfK Rus Екатерина Миголь и Анастасия Джафарова, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Петр Бобровский. Более подробную информацию о спикерах и темах выступлений можно посмотреть в программе конференции. Для участия в бизнес-конференции Retail Connect необходим билет на InterCHARM категории BUSINESS. Купить билет и ознакомиться с другими категориями можно по ссылке.

Помимо конференции, в Саммит включена программа переговоров между поставщиками и ритейлерами с целью обсуждения конкурентноспособных решений для бизнеса. Для оптимального распределения времени участникам предоставлен личный ассистент - интерактивная система назначения встреч и отправки коммерческих предложений другим участникам мероприятия, которая работает 24/7 еще задолго до начала мероприятия. Для участия в программе переговоров необходимо оставить заявку.

Саммит Retail Connect проводится два раза в год на площадках выставок InterCHARM и IPLS – ключевых B2B площадках закупок парфюмерно-косметических продуктов и товаров под СТМ. Retail Connect – часть группы проектов Reed Connect, предоставляющих уникальный набор механизмов для диалога байеров и поставщиков на разных рынках.

Фотоматериалы предоставлены пресс-службой Reed Exhibitions.

По всем вопросам: Альбина Ситдикова, Менеджер проекта Reed Connect. Телефон: +7 (495) 937 68 61 (доб.125). Электронный адрес: Albina.Sitdikova@reedexpo.ru

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