В Москве состоится Международный Фестиваль искусств для детей

Москва, 24 сентября. Международный фестиваль искусств "Большая Перемена" (0+) пройдет в Москве во время школьных каникул, с 27 октября по 4 ноября, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Цель фестиваля - представить лучшее, что существует сегодня в российском и мировом искусстве для детей, объединить взрослого и ребенка, учителя и ученика, помочь раскрыть талант ребенка в разнообразных художественных практиках, познакомить педагогов с актуальными методиками эстетического воспитания. Главные темы "Большой Перемены" 2018 - традиция, семья и семейные ценности, историческое, культурное, литературное наследие.

Фестиваль развернется на центральных городских площадках: театр "Мастерская Петра Фоменко", филиал Театра им. А.С. Пушкина, Центр драматургии и режиссуры, "Театр на Набережной", "Школа драматического искусства", Театр им. Моссовета, Литературный музей А.С. Пушкина и Дом-музей А.Н. Скрябина, культурный центр "Покровские ворота" и Российский национальный музей музыки, Дом-музей Марины Цветаевой, театр "Тень", культурный центр ЗИЛ, творческие мастерские Винзавода, ГЦСИ и многие детские творческие студии Москвы.

Эдуард Бояков, художественный руководитель фестиваля: "Первоначально крупнейший театральный фестиваль, а сегодня – фестиваль искусств, "Большая Перемена" была и остается лабораторией мысли, воспитателем чувств и самым живым и радостным событием в городе. Лейтмотив "Большой Перемены" – традиция, семья, культура – все то, без чего не может быть счастливо и полноценно детство, и чего порой так не хватает нам всем. Наша цель - передать традицию детям ярким и доступным языком и показать лучшее, что делается сегодня в искусстве для детей".

Театральная программа обещает быть яркой и разнообразной. Среди участников фестиваля: театр DEREVO Антона Адасинского с легендарным спектаклем "Арлекин", получившим 5 звезд на самом крупном мировом фестивале Edinburgh Fringe Festival, японский кукольник Нори Сава (Nori Sawa), соединивший искусство японской маски и чешской марионетки, театр-студия "Грань" Дениса Бокурадзе (Новокуйбышевск), театр кукол "Бродячая собачка" (Санкт-Петербург), творческая лаборатория "УГОЛ" (Казань), Няганский Театр юного зрителя и другие.

В рамках музыкальной программы фестиваля - несколько событий в жанре "спектакль-концерт": молодежный ансамбль старинной музыки La Сampanella представит проект

"Тайны старого замка"; поэма А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" прозвучит в исполнении заслуженной артистки России Анны Большовой и барочного ансамбля Les Moscovites под управлением Филиппа Ноделя. "Большая Перемена" и фонд "Бельканто" представят моноспектакль "Евгений Онегин. Главы из романа" в жанре музыкально-поэтических чтений в Литературном музее А.С. Пушкина (автор программы и исполнитель - ведущая актриса Электротеатра "Станиславский" Елена Морозова). В фольклорной программе прозвучат русские сказки и песни на вологодском наречии в исполнении Екатерины Куваевой, цыганские легенды и напевы знаменитого ансамбля RadaNik; специальный вечер готовит Сергей Старостин, этнограф, певец, музыкальный продюсер, собиратель и исполнитель русского фольклора, номинант на премию World Music-2003 (радиокомпания BBC, Великобритания) как лучший европейский исполнитель в направлении World Music.

Тема литературной программы фестиваля в этом году - сказки Г.Х. Андерсена. Фестиваль совместно с издательством "Никея" приготовит серию ярко оформленных театрализованных семейных чтений.

Лаборатория "Театр, где играют дети" будет посвящена мировому театру. Методом погружения в игру опытный педагог поможет детям прикоснуться к театральным традициям разных эпох и континентов.

Владимир Мединский, Министр культуры Российской Федерации, отметил: "Помимо традиционных театральных выступлений, юные гости фестиваля смогут посетить многочисленные литературные, кинематографические, музыкальные и развлекательные события. Убеждён: столь широкий выбор мероприятий для проведения культурного досуга — очень важный элемент в деле воспитания образованных, эрудированных, разносторонне развитых личностей. Искренне надеюсь, что дни осенних каникул не только пройдут для детей с пользой, но и запомнятся яркими впечатлениями, полученными на "Большой Перемене"".

В рамках детской образовательной программы "Большой Перемены" запланированы увлекательные мастер-классы в партнерских творческих студиях Москвы, таких, как Культурный центр ЗИЛ, ГЦСИ и т.д.

Профессиональных педагогов также ждет образовательная программа - лекции, тренинги и тесное творческое общение с ведущими специалистами в области детского художественного воспитания. Гостями фестиваля в этом году будут Владимир Чикишев (Нижний Новгород), обладатель уникального опыта работы со слабослышащими детьми; Борис Павлович (Санкт-Петербург), театральный режиссер и эксперт по современному детскому театру, руководитель социально-просветительских проектов БДТ им. Г.А. Товстоногова; Каролина Жерните (Литва) – специалист в области "Театра ощущений" для слабовидящих детей, Нори Сава (Nori Sawa) – режиссер и педагог, член UNIMA (Международного союза кукол) и обладатель "Медали Франца Кафки" за кукольные спектакли для взрослых и детей и многие другие.

На "Большой Перемене" традиционно состоится благотворительная программа для воспитанников детских домов и детей из социально незащищенных семей.

Официальный сайт фестиваля: www.bigbreakfestival.ru