Руководители российских ведомств и крупных компаний встретятся с инвесторами из Гонконга

Москва, 24 сентября. 24 сентября в Москве начинается цикл деловых встреч и мероприятий в рамках программы официального визита делегации Фонда The Better Hong Kong Foundation в Россию. The Better Hong Kong Foundation, который занимается укреплением и развитием международного экономического сотрудничества стран Востока и Запада, сформировал делегацию из бизнесменов и инвесторов Гонконга, которые проявляют интерес к ведению бизнес-проектов с Россией, но еще не имели такого опыта.

В состав делегации вошли такие бизнесмены Гонконга как председатель компании Hang Lung Properties Ltd., крупнейшего из гонконгских застройщиков, создающим коммерческие комплексы мирового класса в главных городах Китая. Ронни Чхань, председатель группы компаний Shun Tak Holdings Ltd., конгломерата с основной деятельностью в сфере недвижимости, транспорта, гостиничного бизнеса и инвестиций в Большом Китае. Пэнси Хо, председатель правления Холдинга по производству электротехники Chung Mei Себастиан Мань, Глава одной из крупнейших автобусных компаний в мире The Kowloon Motor Bus Co. Ltd Уинни Ын, Председатель Fast East Consortium (FEC), являющейся ведущим региональным конгломератом в сегменте строительства объектов недвижимости и гостиничного бизнеса в материковом Китае, Гонконге, Малайзии, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Венгрии Тан Дэвид Чхиу, Председатель авиационной компании Dragon General Aviation Group Ltd. Диана Чхоу.

Рабочие встречи с делегацией проводят Советник Президента РФ Антон Кобяков, Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, Мэр Москвы Сергей Собянин, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. А также главы крупных российских компаний, планирующие стратегию сотрудничества с Гонконгом.

"Перспективы экономического сотрудничества наших стран значительные. Множество сфер бизнеса открыты к сотрудничеству и партнеры смогут получить от новых совместных проектов значительную финансовую выгоду. Еще не затронутыми совместной деятельностью остаются такие перспективные направления как обладающая значительным потенциалом торговля продуктами питания, технологиями как в сфере промышленной безопасности, так и в сфере высоких технологий. К сотрудничеству открыты ритейл, недвижимость, а также многие другие сферы потребительских товаров и услуг. Вы сможете подробно узнать о возможностях в процессе рабочих встреч с руководителями российских министерств, ведомств и ведущих компаний" - сказал участникам делегации в своем приветствии Советник Президента РФ Антон Кобяков.