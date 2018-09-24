Бизнес-форум "Атланты" пройдет 26-27 сентября в третий раз

Основной темой форума "Атланты" в Crocus City Hall будет проектирование будущего. Участники обсудят актуальную бизнес-повестку и перспективы развития предпринимательства в России. В работе форума примут участие около 3 тыс. владельцев малого и среднего бизнеса со всей страны.
Среди подтвержденных спикеров глава Счетной палаты Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс (председатель правления ООО "УК "РОСНАНО"), участники списка Forbes — партнер бизнес-сообщества "Атланты" Рубен Варданян (№109 Forbes), идеолог создания Московской школы управления СКОЛКОВО, Марк Курцер (генеральный директор ГК "Мать и дитя", №182 в Forbes), Андрей Комаров (председатель Совета директоров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", №128 Forbes), глава "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" и основатель Comedy Club production Артур Джанибекян, со-основатель QIWI Борис Ким, основатель компании Askona Владимир Седов, и другие легендарные предприниматели.
Оба дня форума работает "Менторская и экспертная гостиная", где каждый записавшийся сможет получить индивидуальную консультацию, "Бизнес-баня", где в формате обсуждений собственники бизнеса формируют план действий по актуальной проблеме. Впервые на Форуме появилась "Кейсовая" — разбор конкретных кейсов от атлантов бизнеса. А также шоу провалов, где топ-предприниматели откровенно поделятся своими ошибками.
"Все деловые мероприятия можно разделить на бизнес-концерты и бизнес-инструменты. Форум "Атланты" — инструмент для предпринимателя, который хочет развиваться сам и масштабировать бизнес. Наша задача как организаторов — собрать правильных людей в одном месте, дать им правильный контекст для знакомства друг с другом. Каждый участник сможет измерить результат форума в количестве проведенных встреч и их дальнейшей конверсии в бизнес-результаты, в новых идеях и вызовах для самого себя", — говорит Михаил Воронин, идеолог и основатель бизнес-сообщества "Атланты".
Возрастное ограничение 18+.
Подробная информация по телефону в Москве +7 (495) 775 58 91 и на сайте https://atlanty.ru.