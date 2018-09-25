Глава Челябинской области проверил ход строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС

ТАСС, 25 сентября. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ознакомился с ходом строительства конгресс-холла "Таганай-2020" по улице Труда и оценил подготовительные работы на стройплощадке общественно-делового центра на набережной реки Миасс в Челябинске. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

Строители завершили монтаж каркаса здания главной части, работают над установкой кровли конгресс-холла, доложил главе региона директор компании-застройщика Алексей Наговицын. "За август смонтировали перекрытия большого конференц-зала, кровля почти смонтирована, планируем начать возводить внутренние стены зала. Параллельно идет монтаж металлоконструкций, 300 тонн смонтировали за август, монтаж каркаса, установка внутренних лестниц – их много. В ближайшее время планируется приступить к установке фасадов", – приводят в управлении слова застройщика.

Будет благоустроена прилегающая к конгресс-холлу территория, включая объекты шаговой доступности. По словам Наговицына, сейчас решаются вопросы с предоставлением банковского кредита и госгарантий. Срок сдачи объекта – 4 квартал 2019 года.

Затем глава региона осмотрел стройплощадку общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Как доложил губернатору гендиректор ХП "Конгресс-холл" Виталий Передерий, строители приступили к пробной заливке бетона на набережной.

Борис Дубровский дал поручение по благоустройству набережной со стороны областной филармонии. "У зданий филармонии и картинной галереи есть свой стиль, который надо сохранить. При этом фасады нуждаются в обновлении. По возможности, надо открыть пространство, а прилегающую территорию берега реки Миасс благоустроить", – подчеркнул Борис Дубровский.

Площадь 37-этажного общественно-делового центра составит 110 тыс. кв. м. Ожидается, что к моменту проведения саммитов оно будет введено в эксплуатацию, будет благоустроена близлежащая территорию, отмечают в управлении.

О саммитах ШОС и БРИКС

Указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС президент РФ Владимир Путин подписал в марте 2018 года. По данным правительства Челябинской области, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 млрд до 50 млрд руб.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в июне 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.



Ранее Россия уже проводила объединенные саммиты. Так, в 2015 году саммиты ШОС и БРИКС прошли в Уфе, в 2009 году – в Екатеринбурге. В нынешнем году заседание Совета глав государств - членов ШОC состоялось в июне в КНР, а саммит БРИКС - в июле в ЮАР.