Закон о поддержке людей предпенсионного возраста принят Воронежской облдумой в 2-х чтениях

ТАСС, 25 сентября. /ТАСС/. Закон о сохранении мер социальной поддержки воронежцам предпенсионного возраста принят сразу в двух чтениях депутатами Воронежской областной думы в понедельник.

По словам председателя регионального парламента Владимира Нетёсова, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет по-прежнему будут получать региональные льготы в полном объеме в ходе предстоящей модернизации пенсионной системы.

"Законопроект "О сохранении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предпенсионного возраста на территории Воронежской области" был внесен в региональный парламент 6 сентября. Документ был разработан инициативной группой депутатов, в которую вошли председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Роман Жогов, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и председатель комитета по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова. 24 сентября, на очередном заседании регионального парламента, закон был принят сразу в двух чтениях", - сказано в сообщении пресс-службы парламента.

"Для депутатского корпуса Воронежской областной Думы одной из главных задач является социальная защита жителей области, поэтому сегодня мы установили гарантии предоставления всех льгот, которые прописаны в областном законодательстве, людям предпенсионного возраста. Эти меры сохраняются на переходный период – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, – пояснил суть закона Владимир Нетесов.

Парламентарий также подчеркнул, что закон сохранит все региональные меры соцподдержки, действующие сегодня для пенсионеров названных отдельных категорий, с учетом ежегодного увеличения числа жителей области, которые будут выходить на пенсию.

Перечень сохраненных льгот

В Воронежской области лицам, достигшим предпенсионного возраста – мужчинам 60 лет и женщинам 55 лет, на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года будут сохранены следующие льготы. Для граждан, которые имеют статус Ветерана труда и лицам, приравненным к ним из числа ветеранов военной службы сохранят бесплатное оказание медпомощи в медорганизациях, подведомственных региональному департаменту здравоохранения, в соответствии с территориальной программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи; ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, сохранится ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости платы за твердое топливо и транспортных услуг для его доставки. Также сохранится ежемесячная денежная выплата; бесплатный проезд пригородными автобусами, а также междугородными автобусами (при отсутствии пригородного маршрута в пределах административного района); 50% оплата проезда в пригородном железнодорожном транспорте.

Для граждан, имеющих особые заслуги перед Воронежской областью, предусмотрено ежемесячное дополнительное материальное обеспечение в размере 40% размера социальной пенсии.

На сайте Воронежской областной думы приводится развернутый перечень льгот и их получателей.