Потенциал развития рыбной отрасли раскроют на форуме "Сообщество" в Южно-Сахалинске

Москва, 25 сентября 2018 г. С 3 по 4 октября в Южно-Сахалинске пройдет седьмой в этом году форум "Сообщество" (0+), организованный Общественной палатой Российской Федерации. Тема форума — "Дальний Восток: проблемы развития".



На одной из дискуссионных площадок планируется обсудить проблемы развития рыбохозяйственного комплекса нашей страны: промышленное и прибрежное рыболовство, развитие прибрежных территорий и береговой переработки, а также развитие смежных отраслей экономики, в частности отечественного судостроения.



Модератором обсуждений выступает председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Евгения Уваркина.



В преддверии форума Комиссия ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий 2 октября проведет в Южно-Сахалинске всероссийскую конференцию "Потенциал развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации".



В ее рамках планируется работа пяти тематических секций с участием экспертов рыбохозяйственной отрасли, а также представителей федеральных и региональных органов государственной власти. Темы дискуссионных панелей — "Доступная рыба для населения", "Использование водных биоресурсов для развития прибрежных территорий", "Экспорт рыбной продукции высокой степени переработки", "Развитие судостроения и смежных отраслей экономики", "Ресурсы открытого океана как локомотив развития ряда конкурентоспособных отраслей экономики Дальнего Востока".



В рамках форума "Сообщество" 3 октября планируется проведение тематической секции на тему "Экспертное обсуждение результатов всероссийской конференции по оценке потенциала развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации", где планируется сформировать свод имеющихся проблем и подготовить предложения по их решению.



Итоги тематической секции Комиссия ОП РФ планирует представить на пленарной сессии форума 3 октября 2018 года. По завершении пленарной сессии форума комиссия проведет общественное обсуждение проекта Федерального закона "О внесении изменений в главу 25.1 Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования порядка взимания сборов в сфере рыбохозяйственного комплекса".



Форум "Сообщество" — это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Окружные форумы ОП РФ посвящены проблематике федерального уровня, рассмотренной через призму наработок конкретного региона.



По итогам форумной кампании будут подготовлены предложения для итогового форума (пройдет 2–3 ноября в Москве), а также тезисы для Доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.



К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.



Регистрация участников и аккредитация СМИ открыта по ссылке форумсообщество.рф/южно-сахалинск.