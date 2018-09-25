Международный этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 завершится в Харбине

Красноярск, 25 сентября. 26 сентября этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 (0+) пройдет в Китайской народной республике в Харбине, который принимал XXIV Всемирную зимнюю универсиаду 2009 года. Эстафета стартует в 9:00 по местному времени на территории крытого горнолыжного курорта Wanda Indoor Ski Resort.
В официальных мероприятиях Эстафеты огня примут участие президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, мэр Харбина Сунь Чжэ, вице-консул Генерального консульства РФ в Шэньяне Владимир Ларин, ректор Харбинского спортивного университета Чжу Чжицян, глава Красноярска Сергей Еремин, и. о. министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев, руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.
Маршрут Эстафеты огня в Харбине пройдет мимо Оперного театра, который известен на весь мир благодаря своей неповторимой архитектуре. Завершится эстафета на ледовой арене Харбинского спортивного университета. Затем для участников проекта и зрителей пройдет 40-минутное представление на льду.
Огонь Студенческих игр по улицам Харбина пронесут 29 факелоносцев, среди которых мэр Харбина Сунь Чжэ, глава Красноярска Сергей Еремин, ректор Харбинского спортивного университета Чжу Чжицян, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, трехкратный победитель Всемирных зимних универсиад Чжан Хао, бронзовый призер Олимпийских игр по керлингу, победительница Всемирной зимней универсиады Юэ Циншуан, победитель и призер этапов Кубка мира по шорт-треку Суи Баоку, серебряный призер чемпионата мира по сноуборду Чжан Ивэй.
Напомним, что Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября, в Международный день студенческого спорта, в Италии в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. Затем огонь встретил Казахстан: 24 сентября факелоносцы пробежали по улицам Алматы. Харбин станет последним пунктом в маршруте международного этапа.
29 сентября в Москве начнется российский этап Эстафеты огня, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.
Дополнительная информация для СМИ:
Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.
Программа для СМИ:
(указано местное время, разница с Москвой +5 часов)
26 сентября 2018 г., КНР, город Харбин
9.00 – начало Эстафеты огня (Wanda Indoor Ski Resort);
10.30 – финал Эстафеты огня, ледовое шоу, пресс-конференция (Харбинский спортивный университет).
По итогам международного этапа в Харбине оргкомитет Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 готов предоставить СМИ фото и видео. Чтобы получить материалы, напишите запрос в свободной форме на электронную почту a.alekseeva@krsk2019.ru.
Контактное лицо для работы СМИ на этапе Эстафеты огня в Харбине:
Дарья Романова, Департамент Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79231352019.
Официальный сайт Эстафеты огня Зимней универсиады – relay.krsk2019.ru