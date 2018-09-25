Лидеры тепличного овощеводства России проведут в Екатеринбурге семинар "Салатного клуба"

ТАСС, 25 сентября. В Екатеринбург съедутся агрономы со всей России, а также представители отечественных и зарубежных предприятий тепличного овощеводства - всего более 130 человек. "Ассоциация "Теплицы России" проводит традиционный семинар "Салатного клуба", где Урал представят в качестве региона, который в ближайшее время может войти в тройку лидеров по производству зелени", - сказано в сообщении пресс-службы Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

Инновационный тепличный комплекс (ИТК) "УГМК-Агро" послужит выездной площадкой для участников семинара. Специально для мероприятия на новой высокотехнологичной салатной линии была высажена коллекция перспективных культур: порядка 40 видов разнообразных салатов и более 60 – зеленных культур, в том числе укроп, петрушка, базилик, сельдерей, руккола, горчица, шпинат. "Такого разнообразия растений в сочетании с прогрессивными технологиями в настоящий момент не представлено ни на одном тепличном предприятии России", - сказано в сообщении.

В Екатеринбурге в начале года в Инновационном тепличном комбинате АО "Тепличное" ("УГМК-Агро") была запущена современная салатная линия, которая позволяет производить порядка 16 млн штук (горшков) салата и зелени в год, что в четыре раза больше, чем было выращено на всех предприятиях УрФО в 2017 году. "Теперь по производственным мощностям регион уступает лишь Центральному и Северо-западному федеральным округам, где сбыт продукции во многом обеспечивается Москвой и Санкт-Петербургом", - уточняют в пресс-службе.



В основной части семинара, которая пройдет в формате докладов и презентаций, также планируется рассмотреть вопросы, связанные с новыми технологиями выращивания овощных и ягодных культур. В частности, агрономы АО "Тепличное" поделятся опытом применения интерплантинга (совместное выращивание старых и молодых растений в одной теплице, исключающее перерыв в поставке продукции) и "прививки" (соединение стеблей благородных растений с "дикой" корневой системой для повышения урожайности).



"Ожидается, что в мероприятии примут участие директор Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев, министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, генеральный директор ассоциации "Теплицы России" Наталия Рогова", - сообщают в пресс-службе.

О компании

ООО "УГМК-Агро" управляет рядом активов сельского хозяйства и пищевой промышленности в Свердловской области. АО “Тепличное” - крупнейший производитель овощей в Свердловской области. В составе агрохолдинга "УГМК-Агро" работает с 2006 года. До ввода ИТК хозяйство поставляло 7,7% необходимых региону овощей (огурцы, томаты). С вводом в эксплуатацию двух очередей ИТК это цифра вырастет до 40%, а самообеспеченность области зеленными культурами составит 100 %.



УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.