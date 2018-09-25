Опыт энергоэффективной застройки городов обсудят на РЭН-2018

Москва, 25 сентября. Ключевым вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и формирования современной и комфортной городской среды будет посвящено Всероссийское совещание "Реализация потенциала энергосбережения – условие успеха национального проекта „Жилье и городская среда“", которое состоится в рамках РЭН (6+) 3 октября 2018 года.

Участники обсуждения рассмотрят приоритетные задачи федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", поделятся опытом реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в субъектах Российской Федерации, а также представят практические примеры энергоэффективной застройки для развития городских пространств.

"Национальный проект „Жилье и городская среда“, который сейчас запускается, предполагает масштабные структурные преобразования в сфере городского хозяйства. Мы говорим о новой жилищной политике, в которой программа расселения из аварийного жилищного фонда означает комплексное развитие территории. Высвобождаемые земельные участки должны быть использованы для решения других социальных задач государства – строительства спецжилфонда для очередников, либо для привлечения инвестора-застройщика по проблемным объектам долевого строительства, либо для обустройства комфортной городской среды. Такая уникальная площадка международного уровня, как Российская энергетическая неделя, для нас, законодателей, является местом обсуждения новых идей, выработки решений, которые будут соответствовать амбициозным задачам, поставленным президентом страны в сфере жилищной политики", – прокомментировал предстоящее совещание Александр Сидякин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Важность широкого обсуждения задач стимулирования жилищного строительства, лучших практик по повышению энергоэффективности жилищного фонда в рамках РЭН подчеркнул председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. По его словам, Российская энергетическая неделя зарекомендовала себя "эффективной экспертной площадкой".

"Специалисты отрасли, представители органов исполнительной власти, общественных организаций получают возможность обсудить здесь самый широкий спектр вопросов, связанных с энергоэффективностью и энергосбережением в жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве, представить успешные практики реализации проектов и обменяться мнениями в рамках конструктивного диалога", – отметил Сергей Степашин.