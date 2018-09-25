В Москве 27 сентября стартует "Открытый город"

Москва, 25 сентября. Ведущие вузы – МАРХИ, МАРШ, МГСУ, ВШЭ, ГУЗ, МГИАиК, ведущие бюро – APEX, WALL, SPEECH, Меганом, "Цимайло Ляшенко и Партнеры", UNK project и многие другие, сессии, посвященные карьерным путям архитектора в меняющемся мире и новым направлениям профессионального роста, а также презентация 11 воркшопов, защита дипломных работ перед Архсоветом Москвы и многое другое в Музее Москвы 27-28 сентября.

Два дня с самыми интересными дискуссиями и проектами молодых архитекторов ждут участников "Открытого города" (16+) 27-28 сентября. Первый день начнется в 10.00 с торжественного открытия, в котором примут участие Сергей Кузнецов, главный архитектор г. Москвы и Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы.

Сразу после него слушателей пригласят на пленарную сессию "Кто нужен городу? Архитектурное образование в эпоху перемен?", где ректоры профильных вузов и деканы архитектурных факультетов – Евгений Асс, ректор архитектурной школы МАРШ, Дмитрий Швидковский, ректор МАРХИ, Валерий Теличенко, президент НИУ МГСУ, Татьяна Пакунова, декан архитектурного факультета ФГБОУ ВО ГУЗ, Светлана Забелина, первый проректор МИТУ-МАСИ, Глеб Витков, декан факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского НИУ ВШЭ, Елена Снежинская, зам. декана факультета развития территорий ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) – обсудят новые методики и перспективы развития преподавания архитектуры.

Слово студентам и недавним выпускникам вузов, в числе которых МАРШ, МГСУ, МАРХИ, МГИАиК, ВШУ, ГУЗ, будет предоставлено на сессии "Легко ли быть студентом? Открытый разговор со студентами и магистрами архитектурных вузов", которая начнется в 12:40. В ней также примут участие победители "Открытого города" прошлого года.

А в 14:20 начнется кейс-сессия "Архитектура успеха и карьерные стратегии", где спикеры поговорят о том, как стать успешным в профессии. В числе выступающих: Денис Кусенков, ARTEZA, Сергей Сенкевич, APEX, Георгий Трофимов, архитектурное бюро Kleinewelt architekten, Рубен Аракелян, WALL, Артем Китаев, KOSMOS Architects, Ната Татунашвили, Nowadays, Арсений Борисенко, ZABOR. Модератор сессии – Юлия Шишалова, шеф-редактор журнала "Проект Россия".

Также в программе 27 сентября: кейс-сессия "Архитектура выставочного пространства", к участию в которой приглашены представители ВДНХ и Третьяковской галереи, архитектор Юрий Аввакумов, Алиса Прудникова, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства. модератор – архитектор, куратор, основатель бюро PS Culture Юлия Наполова; реалити-шоу "Стажировка в прямом эфире", проект, реализованный под эгидой портала arch:speech; дискуссия "Архитекторы настоящего о будущем", которая станет для слушателей своеобразным компасом на карте архитектурных профессий, на ней участники поговорят о том, какие качества, навыки, специализации в сфере архитектуры будут востребованы в ближайшие годы, а также будет представлен проект "PROTOTYPE: архитекторы настоящего о будущем"; презентация еще одного исследования, подготовленного в рамках "Открытого города" – "Поддержка архитектурной деятельности: международный опыт и возможности применения в российской практике".

Закроет первый день "Открытого города" public-talk "Отцы и дети", в котором примут участие представители архитектурных династий Асадовых, Кузембаевых, Бархиных, Сошников, Беловых и др.

Второй день конференции будет в большей степени посвящен презентациям студенческих работ и пройдет под темой "В поисках новых героев". В его рамках с 10:00–12:45 состоится презентация результатов 11 воркшопов "Открытого города", кураторами которых выступили SPEECH, Меганом, "Цимайло Ляшенко и Партнеры", UNK project, MASTER’S Plan, RTDA, ГК "INGRAD", Архитектурное Бюро Асадова и др.

В 12:50 начнется презентация Школы реставрации "РЕ-Школа" и российско-голландского воркшопа в рамках выставки "Преобразовать. Приспособить. Возродить. Голландский опыт работы с культурным наследием"

Далее пройдут защита курсовых и дипломных работ перед Архсоветом Москвы и Portfolio Review – презентация лучших портфолио студентов и выпускников профильных вузов Москвы

В 17:30–18:00 состоится подведение итогов и награждение лауреатов конференции.

Напоминаем, что 10 самых активных студентов будут награждены поездкой в Венецию, на Архитектурную биеннале, которая станет возможна благодаря партнерам конференции, компаниям INGRAD, Capital Group и "Лидер Инвест".

Участие в конференции бесплатное, при обязательной регистрации

Программа конференции и регистрация на "Открытый город"

При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефонам, указанным ниже

Регистрация участников

Екатерина Иванова

opencity.mka@gmail.com

+7 915 018 93 14

Регистрация СМИ

Мария Ульянова

press.mka@gmail.com

UlyanovaMV1@mos.ru

+7 499 766 21 25