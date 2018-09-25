{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве 27 сентября стартует "Открытый город"

В церемонии открытия примут участие Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы и Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы
© Москомархитектура

Москва, 25 сентября. Ведущие вузы – МАРХИ, МАРШ, МГСУ, ВШЭ, ГУЗ, МГИАиК, ведущие бюро – APEX, WALL, SPEECH, Меганом, "Цимайло Ляшенко и Партнеры", UNK project и многие другие, сессии, посвященные карьерным путям архитектора в меняющемся мире и новым направлениям профессионального роста, а также презентация 11 воркшопов, защита дипломных работ перед Архсоветом Москвы и многое другое в Музее Москвы 27-28 сентября.

Два дня с самыми интересными дискуссиями и проектами молодых архитекторов ждут участников "Открытого города" (16+) 27-28 сентября. Первый день начнется в 10.00 с торжественного открытия, в котором примут участие Сергей Кузнецов, главный архитектор г. Москвы и Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы.

Сразу после него слушателей пригласят на пленарную сессию "Кто нужен городу? Архитектурное образование в эпоху перемен?", где ректоры профильных вузов и деканы архитектурных факультетов Евгений Асс, ректор архитектурной школы МАРШ, Дмитрий Швидковский, ректор МАРХИ, Валерий Теличенко, президент НИУ МГСУ, Татьяна Пакунова, декан архитектурного факультета ФГБОУ ВО ГУЗ, Светлана Забелина, первый проректор МИТУ-МАСИ, Глеб Витков, декан факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского НИУ ВШЭ, Елена Снежинская, зам. декана факультета развития территорий ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) обсудят новые методики и перспективы развития преподавания архитектуры.

Слово студентам и недавним выпускникам вузов, в числе которых МАРШ, МГСУ, МАРХИ, МГИАиК, ВШУ, ГУЗ, будет предоставлено на сессии "Легко ли быть студентом? Открытый разговор со студентами и магистрами архитектурных вузов", которая начнется в 12:40. В ней также примут участие победители "Открытого города" прошлого года.

А в 14:20 начнется кейс-сессия "Архитектура успеха и карьерные стратегии", где спикеры поговорят о том, как стать успешным в профессии. В числе выступающих: Денис Кусенков, ARTEZA, Сергей Сенкевич, APEX, Георгий Трофимов, архитектурное бюро Kleinewelt architekten, Рубен Аракелян, WALL, Артем Китаев, KOSMOS Architects, Ната Татунашвили, Nowadays, Арсений Борисенко, ZABOR. Модератор сессии – Юлия Шишалова, шеф-редактор журнала "Проект Россия".

Также в программе 27 сентября: кейс-сессия "Архитектура выставочного пространства", к участию в которой приглашены представители ВДНХ и Третьяковской галереи, архитектор Юрий Аввакумов, Алиса Прудникова, директор по региональному развитию РОСИЗО-ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства. модератор – архитектор, куратор, основатель бюро PS Culture Юлия Наполова; реалити-шоу "Стажировка в прямом эфире", проект, реализованный под эгидой портала arch:speech; дискуссия "Архитекторы настоящего о будущем", которая станет для слушателей своеобразным компасом на карте архитектурных профессий, на ней участники поговорят о том, какие качества, навыки, специализации в сфере архитектуры будут востребованы в ближайшие годы, а также будет представлен проект "PROTOTYPE: архитекторы настоящего о будущем"; презентация еще одного исследования, подготовленного в рамках "Открытого города" "Поддержка архитектурной деятельности: международный опыт и возможности применения в российской практике".

Закроет первый день "Открытого города" public-talk "Отцы и дети", в котором примут участие представители архитектурных династий Асадовых, Кузембаевых, Бархиных, Сошников, Беловых и др.

Второй день конференции будет в большей степени посвящен презентациям студенческих работ и пройдет под темой "В поисках новых героев". В его рамках с 10:00–12:45 состоится презентация результатов 11 воркшопов "Открытого города", кураторами которых выступили SPEECH, Меганом, "Цимайло Ляшенко и Партнеры", UNK project, MASTER’S Plan, RTDA, ГК "INGRAD", Архитектурное Бюро Асадова и др.

В 12:50 начнется презентация Школы реставрации "РЕ-Школа" и российско-голландского воркшопа в рамках выставки "Преобразовать. Приспособить. Возродить. Голландский опыт работы с культурным наследием"
Далее пройдут защита курсовых и дипломных работ перед Архсоветом Москвы и Portfolio Review – презентация лучших портфолио студентов и выпускников профильных вузов Москвы
В 17:30–18:00 состоится подведение итогов и награждение лауреатов конференции.

Напоминаем, что 10 самых активных студентов будут награждены поездкой в Венецию, на Архитектурную биеннале, которая станет возможна благодаря партнерам конференции, компаниям INGRAD, Capital Group и "Лидер Инвест".

Участие в конференции бесплатное, при обязательной регистрации

Программа конференции и регистрация на "Открытый город"

При возникновении дополнительных вопросов можно обращаться по телефонам, указанным ниже

Регистрация участников

Екатерина Иванова

opencity.mka@gmail.com 
+7 915 018 93 14

Регистрация СМИ

Мария Ульянова

press.mka@gmail.com

UlyanovaMV1@mos.ru
+7 499 766 21 25

Глава Югры выступила на пленарном заседании II Евразийского женского конгресса
В планах Натальи Комаровой - создание информационно-коммуникационного интернет-портала "Евразийское женское сообщество"
Читать полностью