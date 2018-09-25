Глава Югры выступила на пленарном заседании II Евразийского женского конгресса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. Наталья Комарова выступила на заключительном пленарном заседании II Евразийского женского конгресса, который прошел в Санкт-Петербурге.

Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в своем выступлении глава региона поблагодарила председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за то, что она смогла объединить тысячи женщин, устремленных в мирное представление о жизни.

"Это именно тот принцип, на который мы все сегодня работаем. Он сформулирован Матерью Терезой, которая в свое время сказала: "Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир". Для меня честь работать в такой команде", - подчеркнула Наталья Комарова.

Губернатор Югры также отметила, что в этом году команде региона выпала честь проводить международный дискуссионный клуб "Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и развития территорий". На участие в мероприятии зарегистрировались 88 человек, 19 из них – выступили.

"Благодарю всех, кто откликнулся на наше предложение, подключился к работе. Вижу эффективность работы в таком формате, когда мы вместе обсуждаем идеи и здесь же определяемся в прорывных решениях их реализации. Итог – это поддержка принятия декларации о намерении создания Евразийского объединения женщин – региональных лидеров. В отношении этого предложения высказались все участники нашей встречи", - сказала Наталья Комарова.

По ее словам, в планах - создание информационно-коммуникационного интернет-портала "Евразийское женское сообщество". Участники клуба уже выразили желание войти в инициативную группу по определению основных направлений деятельности этого объединения женщин.

О конгрессе

Евразийский женский форум (18+) – крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Он нацелен на консолидацию и развитие сотрудничества женщин-лидеров для решения актуальных проблем и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства.

Организаторы форума - Совет Федерации и межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.

Участники форума – женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из многих стран мира.