Перспективы использования СПГ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят на РЭН

Москва, 25 сентября. Новые возможности применения СПГ, а также перспективы сотрудничества и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе (далее – АТР) обсудят участники Международного форума "Российская энергетическая неделя" (6+), который пройдет 3–6 октября в Москве.

Свои предложения по формированию рынка СПГ, нюансы ведения диалога со странами-потребителями и прогнозы социально-экономического развития АТР представят крупнейшие игроки рынка СПГ в АТР. Модератором мероприятия выступит директор отдела энергетики, экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН Лю Хунпэн. В роли спикеров заявлены представители министерств энергетики Шри-Ланки, Непала, Бангладеша, а также представители ПАО "НОВАТЭК", Центра энергетики Московской школы управления "Сколково", компаний PT Anglo Euro Energy Indonesia, Herbert Smith Freehills LLP и Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии.

По оценке Министерства энергетики РФ, сегодня зафиксирован возрастающий интерес азиатских стран к формированию собственной инфраструктуры СПГ для увеличения доли газа в своем энергобалансе или для создания газового хаба, обслуживающего соседние страны. Положительная динамика связана с активным экономическим ростом, увеличением населения, возрастающим энергопотреблением, а также повышением значимости экологических аспектов в АТР. На сегодняшний день более 2 миллиардов жителей АТР не имеют доступа к экологически чистым видам топлива и более 400 миллионов – к электроэнергии.

В свою очередь, российские энергокомпании активно развивают индустрию СПГ, чтобы адекватно и эффективно отвечать на вызовы рынка и конкурировать с другими участниками.

Директор Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова подчеркивает, что самое перспективное направление для поставок российского газа – внешние рынки. Она убеждена, что для повышения конкурентоспособности экспорта российского СПГ необходимо последовательно развивать новые бизнес-модели. По ее мнению, "российские производители могут создать на рынке очень эффективный механизм, предполагающий сочетание разных инструментов – от долгосрочных контрактов до свопов и онлайн-торговли". "СПГ – это та ниша, в которой возможен большой рост и в которой российские производители, теоретически, могут стать законодателями мод. Однако для этого необходимо проделать большую работу как в области разработки маркетинговой стратегии, адаптированной к рынку СПГ, так и в области снижения себестоимости", – считает Татьяна Митрова.