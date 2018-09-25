Школьники из Курганской области познакомятся с Ямалом

ТАСС, 25 сентября. Ямало-Ненецкий автономный округ с 26 по 28 сентября посетят школьники из Шадринского района Курганской области. Как сообщают в пресс-службе ямальского губернатора, поездка приурочена к 160-летию со дня рождения земляка юных зауральцев - Константина Дмитриевича Носилова - писателя, журналиста, этнографа, выдающегося исследователя северных территорий, внёсшего значительный вклад в изучение, освоение и развитие полуострова Ямал.
"Ребята побывают в Приуральском районе и Салехарде. Они встретятся с учащимися школы-интерната Аксарки, примут участие в церемонии пересечения Полярного круга, посетят прирядно-этнографический комплекс в посёлке Горнокнязевск, МВК им. И.С.Шемановского, Обдорский острог, Приуральский районный краеведческий музей", - сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в октябре 2018 года будет встречный визит - учащиеся школы-интерната Аксарки отправятся в Шадринск, где примут участие во Всероссийской научной конференции "Вехи истории"
О Константине Носилове
Константин Носилов родился 17 (29) октября 1858 года в селе Маслянском Крестовской волости Шадринского уезда Пермской губернии (ныне в Шадринском районе Курганской области) в семье священника.
С 1893 по 1918 годы он неоднократно организовывал экспедиции на территорию нынешнего ЯНАО. Так, летом 1897 года состоялось длительное путешествие по Карскому побережью полуострова Ямал. Был обследован путь поморского "мангазейского хода" и поиск вариантов строительства канала из Байдарацкой в Обскую губы.
В 1914 он совершает путешествие в Обскую губу к бухте Находка на собственной яхте. В 1916 году Константин Носилов организовал свою самую масштабную ямальскую экспедицию с рекогносцировочным обследованием южноямальского варианта канала от Ер-Яги до Нового Порта.
В 1918 году была ещё она экспедиция путешественника на пароходе "Храбрый" на полуостров Ямал.
В 1920 году Советское правительство заинтересовалось его северными проектами и, в свою очередь, организовало экспедицию, для которой и пригласили Носилова в Москву для подготовки экспедиции на Ямал.