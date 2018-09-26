Воронежская облдума вернула льготный проезд на электричках школьникам и студентам

ТАСС, 26 сентября. Депутаты Воронежской областной думы внесли изменения в ряд региональных законодательных актов в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан. Как сообщают в пресс-службе парламента, они отменили критерий нуждаемости для получения школьниками и студентами льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом.

"Вне зависимости от доходов семьи все школьники старше семи лет и студенты-очники колледжей и вузов с 1 сентября 2018 года вновь получили 50-процентную льготу на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории области в течение учебного года", – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он уточнил, что дополнительные расходы из областного бюджета для этого в 2018 году составят 5 млн рублей, в региональный бюджет 2019 года также будут внесены соответствующие изменения.

Нетёсов напомнил, что 50-процентная компенсация в виде льготы по тарифам проезда учащихся действует в Воронежской области с 2010 года. "Изначально 95% расходных обязательств области компенсировалось за счет субсидии из федерального бюджета. С 2013 года федеральное субсидирование было прекращено и расходные обязательства исполнял бюджет Воронежской области. Только за 2013-2016 годы компенсация из региональной казны потерь в доходах перевозчику составила почти 80 млн рублей. С 1 января 2017 года льготы на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Воронежской области для школьников и студентов применялись с учетом критериев нуждаемости. Чтобы получить скидку на билет, учащемуся необходимо было предъявить не только студенческий билет или справку из школы, но и справку о размере среднедушевого дохода (он не должен был превышать прожиточный минимум) или справку о назначении социальной помощи.

"Теперь для получения льготы на проезд пригородным железнодорожным транспортом по территории Воронежской области в течение учебного года учащимся вновь нужно будет показать кассиру только студенческий билет или справку из школы", - сказано в сообщении.

"Решение восстановить для учащихся льготу в полном объеме было принято исходя из социальной значимости вышеуказанной меры социальной поддержки, а также интересов обучающихся, проживающих в районах области и пользующихся электропоездами для проезда к месту обучения в образовательные организации Воронежа, – подчеркнул Нетесов.

Возвращение льготы стало возможным после того, как депутаты в понедельник внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов". В результате внесенных изменений доходы облбюджета в 2018 году увеличиваются на 555,3 млн рублей, расходы увеличиваются на 255,3 млн рублей, дефицит снижается на 300 млн рублей.