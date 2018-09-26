Россети мобилизуют силы и средства семи регионов Северо-Запада для учений в Карелии

ТАСС, 26 сентября. В течение трех месяцев в 12 районах Карелии специалисты семи филиалов МРСК Северо-Запада (входит в ГК ПАО "Россети") будут на практике выполнять комплекс мероприятий по повышению надежности энергоснабжения потребителей.

В ходе учений запланировано выполнение практических работ по расчистке и расширению трасс воздушных линий электропередачи, замене неизолированного провода на СИП.

"Учения – это совершенно новый подход к решению сложных вопросов, связанных с обеспечением стабильного функционирования электросетевой инфраструктуры, – говорит руководитель филиала "Карелэнерго" Алексей Селютин. – Это не первый случай, когда филиалы объединяются в период ликвидации последствий неблагоприятных природных явлений".

Работы будут проводиться в непростых погодных условиях.

Объемы работ колоссальные, впереди у бригад – три месяца напряженного труда. Но в Карелию направляются настоящие профессионалы, которым под силу поставленные задачи.

Цель учений – это не только отработка слаженности в работе филиалов МРСК Северо-Запада, но и укрепление взаимодействия энергетиков с Правительством Республики Карелия, подразделениями МЧС России, местным самоуправлением, подрядными организациями, лесозаготовителями, лесопользователями и дорожниками.

"Важное значение имеет наше конструктивное взаимодействие с правительством республики, – подчеркивает Алексей Селютин. – Глава Республики Карелия с особым вниманием относится к проблематике энергетической отрасли. Поэтому "Карелэнерго" видит в лице правительства надежного союзника, готового оказать серьезную поддержку энергетикам. Содействие органов исполнительной власти в значительной мере окажет положительное влияние на ход учений в Карелии".

Общий вклад в повышение надежности энергоснабжения жителей республики станет новым импульсом в развитии всей энергосистемы региона.