Уровень подготовки к Зимней универсиаде-2019 проверят на Student Hockey Challenge

Красноярск, 26 сентября 2018 г. С 1 по 8 октября 2018 года в Красноярске в ледовом дворце "Кристалл арена" и на крытом катке "Первомайский" пройдет четвертое тестовое соревнование Зимней универсиады-2019 – Международный студенческий хоккейный турнир Student Hockey Challenge (0+). В ходе соревнований будут протестированы основные направления подготовки к Студенческим играм, до старта которых осталось около полугода.

Одно из направлений, которое предстоит оценить организаторам, – работа медицинских служб. Для зрителей и спортсменов во время соревнований и официальных тренировок будут работать медицинские пункты и дежурить кареты скорой помощи. Также оказывать оперативную медицинскую помощь спортсменам на льду будут мобильные бригады. Общее количество медицинского персонала, задействованного в проведении хоккейного турнира, составит 52 человека. Врачи, медсестры и волонтеры-медики в любое время будут готовы оказать как первичную, так и специализированную медицинскую помощь.

Кроме того, на соревнованиях протестируют системы телерадиовещания. Для тех, кто не сможет лично посетить хоккейный турнир, на 6 и 7 октября запланирована прямая трансляция матчей. Полуфинальные и финальные хоккейные поединки будут транслировать телеканалы "Матч ТВ" и "Енисей". Кроме того, онлайн-трансляции будут проходить в официальной группе Зимней универсиады-2019 в социальной сети "ВКонтакте"

На тестовых соревнованиях Студенческих игр организаторы также оценят работу волонтеров и качество подготовки сервисов для зрителей. Волонтеры будут осуществлять встречу гостей, помогать маломобильным гражданам, а также координировать работу сервиса "Бюро находок". Гости турнира Student Hockey Challenge смогут принять участие в спортивно-развлекательной программе, приобрести сувениры с символикой Зимней универсиады-2019, посетить фотозону и перекусить в буфете.

Билеты на турнир Student Hockey Challenge можно приобрести в Билетном центре Зимней универсиады-2019 (г. Красноярск, пр. Мира, 2 "Б"), а также на официальном сайте Зимней универсиады-2019 и по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19.

Напомним, что в турнире Student Hockey Challenge примут участие 8 мужских команд из 4 стран мира: четыре команды из России, две команды из США и по одной команде из Чехии и Словакии.

Дополнительная информация для СМИ:

Татьяна Богданова, главный специалист пресс-службы АНО "Дирекция Красноярск 2019", тел.: 8-923-351-2019.