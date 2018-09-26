Открытое первенство по военно-прикладным видам спорта "Патриот" стартует на Ямале

ТАСС, 26 сентября. /ТАСС/. Открытое первенство Ямала по военно-прикладным видам спорта "Патриот" (12+) стартовало в Ноябрьске в среду. Как сообщили в пресс-службе главы региона, первенство посвящено 75-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

"Мероприятия пройдут на базе Регионального центра патриотического воспитания. Здесь собрались юноши и девушки 2003-2004 годов рождения, занимающиеся на базе военно-патриотических, спортивных клубов, центров, объединений, факультативов или кадетских классов. Соревноваться будут восемь команд из Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Нового Уренгоя, Пуровского, Надымского, Тазовского и Красноселькупского района. В каждой команде по десять участников", - сказано в сообщении.

Кадеты будут соревноваться по четырём видам, и один вид будет вне зачёта: соревнования по военной подготовке, в которые входят смотр-конкурс строя и песни, неполная разборка-сборка автомата АК-74, метание гранаты на точность, конкурс "Я – гражданин России"; атлетическое многоборье; военизированная командная эстафета; стрельба из пневматической винтовки и смотр спальных помещений (вне зачёта).

Общее руководство подготовкой и проведением первенства осуществляют департамент молодёжной политики и туризма Ямала, департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, окружной военный комиссариат, Региональный центр патриотического воспитания и администрация Ноябрьска.