ОАО "ММК-МЕТИЗ" реализует масштабную инвестпрограмму на 2,5 млрд рублей

ТАСС, 26 сентября. Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" (входит в Группу ММК) реализует масштабную инвестиционную программу по освоению производства новых видов металлоизделий и модернизации существующих мощностей. Объем капиталовложений оценивается более чем в 2,5 млрд рублей, сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК" со ссылкой на начальника отдела управления продаж ОАО "ММК-МЕТИЗ" Марину Холопову, выступившую на 7-й Общероссийской конференции "Проволока-крепеж 2018" в Геленджике.

По ее словам, проводимая модернизация рассчитана на 2017-2019 годы и имеет целью укрепление позиций компании как ведущего поставщика в адрес металлоемких отраслей российской промышленности. На разной стадии реализации сейчас находятся сразу несколько крупных проектов.

В частности, в 2017-2018 годах запущены производственные объекты, позволяющие существенно расширить сортамент выпускаемых крепежных изделий и повысить их качество. Речь идет о тайваньских автоматах для производства крепежа по стандарту DIN М6-М12, который используется в машиностроении, приборостроении и в строительной индустрии, а также о комплексе по производству крупного крепежа, включающем немецкий закалочно-отпускной агрегат для производства высокопрочного крепежа М6-М30 и отечественную линию для гальванического оцинкования крепежа М12-М36. Запуск этого оборудования позволил обеспечить высокое качество термической обработки крепежных изделий и расширить сортамент за счет освоения производства оцинкованного крепежа крупных диаметров. Общий размер инвестиций по проекту составил более 400 млн рублей.

Также в 2018 году вводится в эксплуатацию новый комплекс по производству самонарезающих винтов мощностью 1200 тонн в год. Часть оборудования уже запущена. После ввода в эксплуатацию линии химико-термической обработки и линии фосфатирования новый комплекс позволит увеличить объём производства импортозамещающей продукции – самонарезающих винтов.

Еще один крупный инвестиционный проект ММК-МЕТИЗ – комплекс по производству высокоуглеродистой проволоки и стальных канатов мощностью 43 тыс. тонн в год и с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей. Первая очередь комплекса вошла в строй в июле 2018 года, окончание работ запланировано на первый квартал 2019 года. Ввод данного комплекса позволит выйти на новый уровень качества и освоить новые виды канатов. С вводом в эксплуатацию в 2019 году нового агрегата оцинкования фирмы FIB будет расширено производство оцинкованных канатов.

Помимо этого, в 2019 году на ММК-МЕТИЗ запланирован ввод в эксплуатацию нового комплекса по производству бунтового и пруткового калиброванного проката. Новый комплекс состоит из двух высокопроизводительных автоматических линий мощностью 36 тыс. тонн в год. Его запуск позволит компании выйти на новый уровень производства. Общий размер инвестиций по проекту составит более 600 млн рублей.

О конференции

Ежегодная Общероссийская конференция "Проволока-крепеж" прошла 19-20 сентября в Геленджике. Она собрала руководителей метизных и металлургических компаний, металлоцентров, научных, проектных и исследовательских организаций.

О предприятии

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.

ОАО "ММК-МЕТИЗ" возникло в результате слияния двух старейших заводов Магнитки – метизно-металлургического и калибровочного.