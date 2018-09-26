Уровень регистрируемой безработицы в Югре составил 0,39%

ТАСС, 26 сентября. Уровень регистрируемой безработицы в Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 19 сентября составил 0,39%. Это самый низкий показатель среди субъектов Уральского федерального округа, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона со ссылкой на директора окружного департамента труда и занятости населения Алексея Варлакова.

"Несмотря на незначительное повышение [0,38% по данным на 15 августа 2018 г – прим. ТАСС], он остаётся одним из самых низких среди субъектов Уральского федерального округа и более чем в два раза ниже значений показателя в целом по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу", – подчеркнул Варлаков.

В сравнении с аналогичной датой прошлого года, численность безработных снизилась на 12,3%. Положительная динамика регистрируется в восьми муниципалитетах, наибольшее снижение – в Березовском районе, Нягани и Югорске.

Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 14 758 единиц. Большая часть вакансий поступила от предприятий, осуществляющих деятельность в сферах: "Добыча полезных ископаемых", "Транспортировка и хранение", "Строительство", "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг".

"Для снижения напряженности на рынке труда и недопущения роста уровня безработицы в муниципальных образованиях автономного округа в 2018 году продолжается реализация государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года", - отмечают в департаменте.