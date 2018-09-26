Правительство Тюменской области и социальная сеть "Одноклассники" стали партнерами

ТАСС, 26 сентября. Соглашение о сотрудничестве подписано между правительством Тюменской области и социальной сетью "Одноклассники". С подписанием документа активность региона в социальной сети выходит на новый уровень, приводят слова губернатора Александра Моора в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона.

В рамках соглашения в Тюменской области запланировано развитие совместного проекта "Тюменская область – все ОК". "Одноклассники" – это больше, чем социальная сеть. Это крупная IT-компания, сильные разработчики, которые повышают уровень и предлагают новые сервисы. Наше долгосрочное сотрудничество направлено в первую очередь на развитие совместных образовательных, событийных, имиджевых проектов в сети Интернет на территории региона". – сказал Александр Моор.

По данным руководителя "Одноклассников" Антона Федчина, в соцсети проводится множество локальных проектов, которые дают возможность пользователям получать наиболее интересную информацию о жизни их региона и происходящих в нем событиях.

"В Татарстане, например, был проект по развитию туризма. Блогеры ездили по территории республики, аудитория их сама направляла, говорила, куда двигаться дальше. Проводилась эксклюзивная трансляция чемпионата Европы по борьбе в Дагестане, более 40 миллионов просмотров", – рассказал Федчин.

Директор по стратегическому партнерству социальной сети "Одноклассники" Александр Володин высказал предложение по интеграции региональных услуг портала "Госуслуги" и соцсети. По его словам, это будет удобно самим пользователям и в то же время уменьшит нагрузку на центры оказания государственных услуг.