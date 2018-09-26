ТАСС, 26 сентября. Челябинская область стала лидером по намолоту зерна в Уральском федеральном округе. Из 4 млн тонн зерна, собранных в УрФО, в Челябинской области намолочено 1,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"По данным на 25 сентября уже убрано 80% зерновых полей, обмолотить осталось 280 тыс. га. На темпах уборки благоприятно сказывается теплая и сухая погода, а также возможность использования мощной широкозахватной техники – комбайнов и жаток, приобретение которых субсидируется за счет областного бюджета по решению губернатора Бориса Дубровского", - сообщают в управлении.

"В целом в УФО убрано 70% зерновых. В Курганской области намолочено 1 млн 145 тыс. тонн зерна, 856 тыс. тонн – в Тюменской и 529 тыс. тонн – в Свердловской. По темпам уборки челябинцев опережают только свердловчане, но им нужно в этом году обмолотить 307 тыс. га зерновых, южноуральцам в четыре раза больше – 1 млн 394 тыс. гектаров", - сказано в сообщении.

"Аграрии Челябинской области в полном объеме обеспечивают продовольственные потребности региона в зерне, а также южноуральскую перебатывающую промышленность бесперебойными поставками сырья. Хороший урожай из года в год позволяет вывозить продукцию за пределы региона. Это результат системной работы. Только в этом году господдержка отрасли составит около 4 млрд рублей, из них 2 млрд – из федерального бюджета, 2 млрд – из областного. Деньги вкладывались в обновление парка техники, в развитие растениеводства, субсидии направлялись на компенсацию затрат на топливо", – прокомментировал Борис Дубровский.

По территориям области меньше 10% зерновых посевов осталось обмолотить в Брединском, Варненском и Кизильском районах. Урожайность в этом году на юге области в среднем 10-12 центнеров с гектара. Сказалась холодная весна и последующий дефицит осадков. Хорошая урожайность в Чебаркульском районе – в среднем почти 23 центнера с гектара, в районе убрано 64% зерновых. В Сосновском районе собирают по 21 центнера с гектара, по 16,3 центнера – в Чесменском.

По объему намолота в лидерах – Троицкий район, здесь собрано уже 158 тыс. тонн зерна, убрано 84% площадей. 157 тыс. тонн намолочено в Кизильском районе и 153 тыс. тонн – в Брединском.

"Сегодня наша задача не только обеспечить валовой сбор сельскохозяйственных культур, но и заложить основу для увеличения урожайности в дальнейшем. Этому будет способствовать сохранение господдержки на приобретение техники, элитных семян, удобрений, восстановление залежных земель. Субсидии на эти цели, благодаря поддержке губернатора, правительства и законодательного собрания, регион направляет самостоятельно", – пояснил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

В управлении сообщили, что в хорошем темпе идет уборка картофеля. Уже собрано 97 тыс. тонн, в хозяйствах осталось убирать 2,5 тыс. га. Овощей собрано пока 8,5 тыс. тонн, убрано 32% посевов.