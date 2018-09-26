"Всероссийский экономический диктант" пройдет во все регионах РФ 4 октября

Москва, 26 сентября 2018 г. Общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" (0+) организована Вольным экономическим обществом России при участии Финансового Университета при Правительстве РФ и других ведущих ВУЗов РФ, администраций субъектов РФ, институтов Российской академии наук.

Акция проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Главная цель диктанта – просветительская: пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что экономика – важна, нужна и полезна для всех, эти знания необходимы нам для принятия ежедневных решений.

Основные вопросы диктанта, разработанные методической комиссией во главе с Дмитрием Сорокиным, вице-президентом ВЭО России, научным руководителем Финансового университета при Правительстве РФ, сосредоточены вокруг тем по макро- и микроэкономики, экономических реалий современной России, а также чисто практических действий – например, таких как получение кредита или открытие вклада в банке. Есть и задания, требующие знания истории экономической мысли и литературы.

Полученные ответы позволят выявить, насколько сегодня население России, особенно молодые люди, которым только предстоит принимать экономические решения, осведомлено в экономике. По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике, необходимость каких экономических знаний нуждается в освещении в средствах массовой информации.

В прошлом году в акции приняло участие более 59 тысяч человек. Было организовано 638 региональных площадок в 80 регионах.

В этом году география диктанта стала еще шире. Акция будет проводиться не только в России, но и за рубежом – в Улан-Баторе, в филиале РЭУ имени Г.В Плеханова. Сегодня зарегистрировано более 1100 региональных площадок в 82 субъектах Российской Федерации, и уже есть все основания полагать, что в этом году акция привлечет больше участников, чем в предыдущем.

Посмотреть, где в вашем городе будет проходить акция, можно на сайте https://www.diktant.org. Там же есть возможность написать диктант онлайн. Сделать это можно 4 октября с 12:00 и до полуночи. Регистрация уже открыта.