Факелоносцы Зимней универсиады-2019 спустились по трассе горнолыжного курорта Харбина

Красноярск, 26 сентября 2018 г. 26 сентября 2018 г. этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 прошел в Китайской народной республике в Харбине, столице XXIV Всемирной зимней универсиады 2009 года (0+).

Эстафета огня началась на территории крытого горнолыжного курорта Wanda Indoor Ski Resort. Колбу с огнем Зимней универсиады-2019 на сцену вынес исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев. "Почти 10 лет назад Харбин принимал Студенческие игры, и я уверен, что принимать на своей земле Эстафету огня не менее почетно, – поприветствовал участников эстафеты и гостей Сергей Алексеев. – Сегодня каждый из нас смог прикоснуться к одному из главных символов Студенческих игр – огню Универсиады".

В официальных мероприятиях Эстафеты огня приняли участие президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, мэр Харбина Сунь Чжэ, вице-консул Генерального консульства РФ в Шэньяне Владимир Ларин, глава Красноярска Сергей Еремин, ректор Харбинского спортивного университета Чжу Чжицян, руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

Одним из первых факелоносцев на маршруте стал знаменитый сноубордист, серебряный призер чемпионата мира Чжан Ивэй. Спортсмен, держа факел с огнем, спустился по трассе Wanda Indoor Ski Resort на сноуборде.

В Харбине участники Эстафеты огня пробежали также мимо Оперного театра, который известен на весь мир благодаря своей неповторимой архитектуре, а затем в кампусе Харбинского спортивного университета. Завершил этап Эстафеты огня глава Красноярска Сергей Еремин: "Огонь Универсиады, зажженный в Турине, пришел в один из самых красивых городов мира – в Харбин. Через 157 дней откроется XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске. Я обещаю, что это будут жаркие игры!".

Огонь Зимней универсиады-2019 пронесли 29 факелоносцев, среди которых мэр Харбина Сунь Чжэ, ректор Харбинского спортивного университета Чжу Чжицян, серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, бронзовый призер Олимпийских игр по керлингу, победительница Всемирной зимней универсиады Юэ Циншуан, трехкратный победитель Всемирных зимних универсиад Чжан Хао, победитель и призер этапов Кубка мира по шорт-треку Суи Баоку.

После окончания Эстафеты огня участников проекта и зрителей ждал подарок от оргкомитета – 40-минутное представление на льду, в котором приняли участие фигуристы, мастера шорт-трека и представители единоборств.

"Благодаря своему путешествию наш огонь вобрал в себя энергию городов международного этапа эстафеты и его жителей. И с этим позитивным зарядом продолжит свой путь уже в России, – сказал руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов. – В марте 2019 года приглашаем всех на Студенческие игры в Красноярск, и мы сделаем все, чтобы наши гости получили только хорошие впечатления".

Напомним, что Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября, в Международный день студенческого спорта, в Италии в Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. Затем огонь встретил Казахстан: 24 сентября факелоносцы пробежали по улицам Алматы. Харбин стал последним пунктом в маршруте международного этапа.

29 сентября в Москве начнется российский этап Эстафеты огня, который охватит 30 крупных городов страны. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске, столице Зимней универсиады-2019.

Дополнительная информация для СМИ:

Анна Алексеева, информационный отдел Департамента Эстафеты огня Зимней универсиады-2019, тел. +79293582019.