Перспективы развития проектов "Энерджинет" станут темой обсуждения на РЭН-2018

Москва, 26 сентября. Итоги реализации дорожной карты "Энерджинет", дополнительное стимулирование и меры государственной поддержки, необходимые для ускорения внедрения перспективных высокотехнологичных проектов, станут предметом обсуждения панельной сессии "Энерджинет: перезагрузка" в рамках Российской энергетической недели в Москве (6+).

В обсуждении примут участие первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер, руководитель подгруппы "Надежные и гибкие сети" Национальной технологической инициативы "Энерджинет" Владислав Воротницкий, вице-президент, исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов.

Дорожная карта "Энерджинет" одобрена в сентябре 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. Проект направлен на развитие отечественных технологий интеллектуальной энергетики и обеспечение выхода российских энергокомпаний на лидерские позиции на мировых рынках в ближайшие 15–20 лет. В рамках документа уже реализуется ряд пилотных проектов, совершенствуется нормативная база и техническое регулирование, осуществляется комплекс мероприятий по развитию кадрового потенциала.

Вместе с тем формирование в мире нового технологического пакета, который будет определять технологический профиль для рынков оборудования, программных систем, инжиниринга и сервисов в энергетике, идет все более быстрыми темпами. Это, с одной стороны, обостряет вызовы для отечественной энергетики, а с другой, создает дополнительные возможности для ускорения реализации дорожной карты и инновационного развития отрасли в целом.

Участники сессии наметят пути повышения эффективности дорожной карты и способы повышения вовлеченности энергетических компаний и институтов развития в ее реализацию.

Как отмечает Олег Дубнов, необходимо упростить процедуры государственного венчурного финансирования для одобренных "Энерджинет" проектов. "Важно создать более комфортные условия для их внедрения в соответствующих компаниях, простимулировать крупные компании-интеграторы на взаимодействие с такими проектами", – подчеркивает О. Дубнов.

По его словам, для объединения проектов, решающих отдельные частные задачи, в экспертную группу "Энерджинет" уже привлекаются компании, которые могут выступать в роли интеграторов проектов для создания более комплексных продуктов. Кроме этого, для привлечения финансирования развивается взаимодействие с другими институтами развития.

Как подчеркнул лидер рабочей группы рынка "Энерджинет" Национальной технологической инициативы Олег Гринько, который выступит модератором дискуссии, "для реализации дорожной карты „Энерджинет“ необходимо организовать тесное взаимодействие государственных и частных компаний, определить комфортные механизмы тестирования новых технических решений в условиях современных моделей регулирования деятельности энергетики".

"Важный вопрос, который мы хотим вынести на обсуждение, – это реализация комплексных пилотных проектов „Энерджинет“ в регионах и на базе конкретных сетевых организаций. Уже есть опыт реализации таких проектов в Калининграде, Севастополе, Великом Новгороде. На сессии мы планируем обсудить один из ключевых вопросов – это создание системы управления комплексными пилотными проектами с учетом одновременного участия крупных корпораций и малых и средних компаний. Основная задача такой системы – формирование моделей деятельности, снижающих риски, и моделей, которые позволят успешно масштабировать результаты на территории РФ и за рубежом", – говорит О. Гринько.