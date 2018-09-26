Фестиваль "Недели Северных стран" в Петербурге набирает обороты

Санкт-Петербург, 26 сентября 2018 г. 27 сентября в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского на Невском пр., 20 начинает работу выставка "Современные комиксы Северных стран".

В рамках выставки 29 и 30 сентября посетители получат уникальную возможность встретиться с художниками, а точнее с художницами – авторами комиксов, работы которых представлены на выставке. Самобытность, непредсказуемость, разнообразие форм и жанров, личностное отношение авторов к темам отражает суть феномена современных женских северных комиксов. Работы современных художниц - Аньи Дале Эвербю из Норвегии, Анны Сайламаа из Финляндии, Каролины Стьернфельт из Дании, Раун Флигенринг из Исландии и Берит Виклюнд из Швеции - выходят за барьеры "графической литературы". Они представляют искусство комикса в таких областях как живопись, рисунок, кинематограф, Интернет и даже стрит-арт. Выставка продлится до 15 октября. Встречи с художницами и мастер-классы состоятся 6 и 7 октября. Вход на выставку и творческие встречи – свободный. Возрастная категория: 6+.

27 сентября в пространстве Arts Square Gallery на Итальянской ул., 5 откроется выставка картин норвежского художника Кристиана Корнелиуса Крона "Русский авангард из Норвегии. Ксан и Юлия Крон". Для всех, кто интересуется русским авангардом, эта выставка станет настоящим открытием. Крон - важная фигура русского авангардного движения начала ХХ века. Художник 12 лет жил и работал в России, впервые показавшись на русском художественном поле в начале 1900-х годов. Он был единственным норвежским художником своего поколения, который учился в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге. Возрастная категория: 6+.

В этом году в рамках фестиваля обсудят тему современной детской литературы Северных стран. Она вошла в круг детского чтения в России более 150 лет назад и с тех пор занимает там значительное место. Заметную роль играют книги скандинавских авторов в "новой детской литературе" (“problem fiction”), которая сегодня среди российских исследователей, практиков и родителей является одним из наиболее дискуссионных феноменов детской литературы. 28 и 29 сентября эксперты из России и Северных стран встретятся на Международном научно-теоретическом коллоквиуме "Детская литература Северных стран в России: опыт прочтения". Возрастная категория: 6+.

29 сентября с 12:00 до 16:00 в Институте Финляндии детская северная литература станет ключевой темой на открытых лекциях представителей научного и литературного сообщества из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Вход на лекции свободный по предварительной регистрации. Возрастная категория: 6+.

Фестиваль не только предоставит тему для глубоких обсуждений северной литературы, но и порадует непосредственно читателей - детей. С 24 сентября Филиал №3 Центральной детской библиотеки иностранной литературы на ул. 3-я Советская, 8 открыл свои залы для выставки, на которой представлены более 15 норвежских авторов и их лучшие произведения для детей, переведенные на русский язык. Выставка называется "Ужасно интересно все то, что неизвестно". Норвегия и Россия – соседи. И всегда интересно знать, чем занимаются соседи, как они живут, что едят, что их волнует, похожи ли они на нас, и чем отличаются? Книги норвежских писателей помогут российской детворе поближе познакомится со своими норвежскими сверстниками и лучше узнать Норвегию. Выставка приурочена к 220-летнему юбилею выхода в свет первой детской книжки в Норвегии. Выставка продлится до 20 октября. Вход бесплатный. Возрастная категория: 6+.

Серьезные социальные темы будут затронуты 29 и 30 сентября в рамках программы короткометражных "Фильмов с севера", которые покажут в киноцентре "Родина" на Караванной ул., 12. Программу представят режиссеры и организаторы

Международного кинофестиваля в норвежском городе Тромсё. Возрастная категория: 6+.

Подробная информация о программе фестиваля представлена на сайте: www.nordicweeks.ru

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