Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный прием

"В 2017 году регионы Уральского федерального округа, входящие в территорию деятельности представительства МИД России в Екатеринбурге, поддерживали, как и все субъекты РФ, высокий уровень сотрудничества с КНР", - сказал на торжественном приеме глава представительства МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

"1 октября этого года нашей великой родине - Китайской Народной Республике исполнится 69 лет. В прошедшем полувеке Китай пережил необычайно сложные периоды, преодолел всевозможные затруднения. Сегодня наша страна решительно и уверенно идет своим путем к новой вершине", - сказала глава дипмиссии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин провела в екатеринбургском киноконцертном театре "Космос" торжественный прием, приуроченный к 69-й годовщине со дня образования КНР.

В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - один из крупнейших внешнеэкономических партнеров Свердловской области, второй по объему товарооборота.

По словам председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, межпарламентское сотрудничество уральского региона с КНР начиналось с соглашения об информационном обмене свердловского парламента и Собрания Народных Представителей провинции Хэйлунцзян. "Лидеры наших стран характеризуют отношения между Россией и Китаем как стратегические и партнерские", - сказала спикер Заксобрания.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Сергея Зырянова, КНР уже два десятка лет является надежным партнером региона в торгово-экономической, промышленной, научной и гуманитарной сферах. "Ежегодно появляются все новые проекты и примеры успешного взаимодействия, свою продукцию экспортируют крупнейшие предприятия Свердловской области", - сказал заместитель главы региона.

По словам заместителя главы Администрации Екатеринбурга Сергея Тушина, российские и китайские народы объединяют, в первую очередь, талант и трудолюбие. "Межмуниципальное сотрудничество способно развивать взаимоотношения между странами и народами в самых разных сферах", - сказал он.

Как сообщила на торжественном приеме Гэн Липин, Китай является стратегическим партнером регионов Урала и Сибири во внешней торговле. "Товарооборот между Китаем и Свердловской областью, по даным Уральского таможенного управления, в первом полугодии 2018 года составил $1,192 млрд, индекс роста – 202,6%. Китай уже восемь лет подряд занимает первое место среди внешнеторговых партнеров России. Могу заявить с уверенностью, что в это достижение входит и вклад субъектов, находящихся на территории нашего консульского округа", - уточнила Гэн Липин.

Глава дипмиссии поблагодарила руководство Свердловской области, Администрации города Екатеринбурга и все соответствующие органы и организации за поддержку и помощь. "Особую благодарность выражаем Представительству МИД в Екатеринбурге, Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и Комитету внешних связей Администрации города Екатеринбурга", - отметила генеральный консул.