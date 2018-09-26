Лауреатов премии "Импульс добра" объявят через неделю

Москва, 26 сентября 2018 г. "Импульс добра" (16+) – ежегодная всероссийская Премия, вручаемая за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Премия учреждена Фондом "Наше будущее" в 2011 году. За шесть лет награда была вручена 68 лауреатам из 17 регионов России, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств, представители общественных организаций, СМИ и вузов.

В этом году в качестве почетных гостей Премии приглашены первые лица государства: Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, советник Президента РФ Александра Левицкая, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Если чаще задаваться вопросом: "Какую пользу моя бизнес-идея может принести людям?" – гораздо больше стартапов станут социальными", – прокомментировала генеральный директор Московской Школы Радио и Телевидения Наташа Малец. МШРТ в этом году выступает партнером Премии.

Лауреатов Премии "Импульс добра" определяет Общественный совет Фонда "Наше будущее", в состав которого входят деятели культуры, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти. Председателем Общественного совета является учредитель Фонда "Наше будущее" Вагит Алекперов.

Всего в 2018 году в оргкомитет Премии поступило 258 заявок из 58 регионов России. Призовой фонд Премии составит не менее 2 500 000 рублей.

Партнеры:

Генеральный партнер Премии: банк "Открытие"

Официальный партнер: АО "СУЭК"

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Информационные партнеры Премии: "Ведомости", "Комсомольская правда", "Стратегия", "Такие дела", "Финам", "Пробизнес", агентство городских новостей "Москва", "Новости Югры", "АК&М", "Б.О", "Экоград", Российский микрофинансовый центр, Агентство социальной информации, журнал "Босс", Общественное телевидение в России, "Микроfinance+", "Микрофинансирование в России", "Столица Москва", "Бизнес & Общество", "Время Инноваций", "Бизнес-журнал", "Голоса городов", "Русский меценат", "Деловая Москва", "Малый бизнес", Business Excellence, SB., Sostav.ru, Newsland, Mediametrics, New Inform, World Podium, NBJ, SmallBusiness.ru.

Аккредитация СМИ открыта до 2 октября (до 18:00):

Дирекция общественных связей Фонда "Наше будущее"

телефон: +7 (495) 780-96-71, факс: +7 (495) 780-96-74

е-mail: pr@nb-fund.ru

О Фонде "Наше будущее"

Фонд региональных социальных программ "Наше будущее" (http://nb-fund.ru) – первая организация, которая начала развивать социальное предпринимательство в России. Фонд был основан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова и за годы своего существования стал одной из немногих организаций в мире, которая оказывает комплексную поддержку социальному бизнесу – от финансовой до консультационной.

В рамках Всероссийского конкурса проектов "Социальный предприниматель" (http://konkurs.nb-fund.ru/) Фонд поддержал 228 проектов из 56 регионов на общую сумму 556,4 млн рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.

Для помощи социальному бизнесу в выходе на широкий рынок Фонд совместно с компанией "ЛУКОЙЛ" в 2013 году запустил проект "Больше, чем покупка". (http:/nepokupka.ru/) С тех пор продукция социальных предпринимателей продается в мини-маркетах на заправочных станциях.

С 2014 года на базе Фонда работает Лаборатория социального предпринимательства (http://lab-sp.ru/), которая проводит вебинары и тематические курсы. Преподаватели Лаборатории – выдающиеся российские эксперты в области социального предпринимательства.

Также Фонд издает собственную и переводную литературу, ведет информационно-аналитический портал "Новый бизнес: социальное предпринимательство" (www.nb-forum.ru), разрабатывает образовательные программы и законодательные инициативы в области социального предпринимательства.