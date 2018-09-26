Эксперты: для развития предпринимательства важны доверие и образование

26 сентября 2018, Москва. Бизнесмены все чаще инвестируют в образование, считая эту отрасль фундаментом новой предпринимательской России. Об этом сегодня говорили на открытии III Российского Бизнес-Форума "Атланты". В частности, Рубен Варданян в своем выступлении отметил важность таких аспектов, как доверие и образование, для развития предпринимательства.

На площадке форума собрались более трех тысяч предпринимателей, в том числе более 80 спикеров, в числе которых участники списка Forbes. Открыл форум старший партнер Бизнес-сообщества "Атланты" Рубен Варданян. Обозначив ключевые тренды в технологиях, демографии и бизнесе, он особо отметил значимость доверия и образования для проектирования будущего.

"Образование — отрасль, которая крупнее нефтяной и имеет фантастическую перспективу. Сейчас востребовано новое качественное образование, адекватное современным условиям. На него есть колоссальный спрос со стороны бизнеса и государства. Поиск новых форм будет продолжаться еще 10–15 лет. Это ключевая отрасль будущего, поэтому в сфере образования очень важно найти устойчивые модели, позволяющие обеспечивать должный уровень образования со все возрастающим числом желающих его получить – иными словами, сочетать качественные показатели с количественными", – считает Рубен Варданян. При этом он отметил, что долгосрочные инвестиции в эту сферу очень интересны, как и "все то, что связано с человеком, созданием комфортного жизненного пространства и сохранением собственной идентичности в глобальном мире".

С Рубеном Варданяном согласился основатель и идеолог бизнес-сообщества "Атланты" Михаил Воронин. "Мы видим колоссальную нехватку общения и обмена знаниями между предпринимателями. Мне нравится идея самозатачивающихся ножей -- когда обучение проходит не в формате ученик-учитель, а происходит обмен опытом, когда образование выстроено в плоскости взаимовыгодного обмена знаниями. Это один из ключевых принципов, лежащих в основе нашего бизнес-сообщества", - прокомментировал Михаил Воронин.

Партнеры уверены: образование будет меняться, переживать серьезные эволюционные изменения и становится более гибридным. "Образование будет разделяться на массовое и эксклюзивное. Безусловно, часть обучения и профессиональной подготовки уйдет в онлайн, однако понять механизмы коммуникаций, например, без хорошего ментора невозможно", – уверен Рубен Варданян.

Согласно исследованию, компании стремятся нанимать людей с разнообразными талантами. Сегодня 65% детей, поступающих в начальную школу, в конечном итоге будут работать на совершенно новых типах работ, которые еще не существуют. Во многих отраслях и странах наиболее востребованные сейчас профессии или специальности еще десять или даже пять лет назад не существовали, и темпы изменений ускоряются. В таком быстро развивающемся ландшафте занятости способность предвидеть будущие требования к квалификации, содержанию работ и совокупный эффект на занятость приобретает все большее значение для предприятий, правительств и отдельных лиц, говорится в исследовании, которое Рубен Варданян представил на форуме.

Soft skills и социальные навыки выйдут на первый план. Такие качества и навыки, как высокий уровень эмоционального интеллекта, умение убеждать и обучать других, будут более востребованы в разных отраслях, чем узкие технические умения, такие как программирование или пользование оборудованием. Контентные навыки, включая грамотность в области ИКТ и активное обучение, когнитивные способности, например креативность и математическое мышление, и навыки процесса, такие как активное слушание и критический образ мысли, станут ключевыми требованиями для многих отраслей. К 2020 г. более трети желательных базовых навыков большинства профессий будут состоять из способностей, которые не считаются решающими сегодня.

Кроме того, стало очевидным, что подготовка по базовым профессиональным и межфункциональным навыкам должна перейти в компетенцию предприятий, которые будут объединяться в группы и экосистемы для повышения эффективности, будут более тесно сотрудничать с учебными заведениями и государством, а также обмениваться кадрами между отраслями.

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О бизнес-сообществе "Атланты":

Основано Михаилом Ворониным в 2012 г. Летом 2018 г. партнером бизнес-сообщества стал Рубен Варданян, социальный инвестор, венчурный филантроп. "Атланты" создают новую предпринимательскую Россию, где статус предпринимателя определяется не наличием ИП или ООО, а осознанным подходом к жизни, инициативой и ответственностью — за себя, семью, бизнес, страну.

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