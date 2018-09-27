Культурно-туристический комплекс на озере Поян в Китае построят из пермской древесины

ТАСС, 27 сентября. Международный культурно-туристический комплекс "Русский дом" планируют создать на берегу озера Поян в Китае. Древесину для строительства будут поставлять из Пермского края, сообщили накануне ТАСС в департаменте пресс-службы администрации губернатора региона.

"В рамках бизнес-миссии Прикамья в Китай в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова и губернатора провинции Цзянси И Льянхуна было подписано четырехстороннее рамочное соглашение о создании международного культурно-туристического комплекса "Русский дом" у озера Поян в Китае", - сообщили в департаменте.

Максим Решетников отметил, что последние годы стали периодом активного знакомства регионов двух стран. "Особый интерес представляет проект по созданию рекреационной зоны рядом с озером Поян в провинции Цзянси с домами из пермской древесины. Лесной потенциал у Пермского края действительно высокий", — подчеркнул губернатор.

По данным пресс-службы, в рамках проекта планируется построить 200 разных по стилю и архитектуре домов, торговую улицу и международный конференц-зал. Для строительства комплекса будут использовать преимущественно древесину из Прикамья. "Общий объем инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей. На эти средства будут построены дома, [создана] инфраструктура и развлекательный комплекс. Инвесторами выступят как китайские, так и российские, в том числе пермские, предприниматели", - отметили в департаменте.

Строительство комплекса намерены начать до конца года. Предполагается, что он привлечет большое количество китайских туристов. "Российская культура вызывает у жителей всего Китая большой интерес", - сказано в сообщении.