Гэн Липин: давайте вместе надеяться на развитие сотрудничества

1 октября 1949 года во время митинга на площади Тяньаньмэнь в Пекине председатель Центрального народного правительственного совета Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики. С тех пор этот день отмечается как национальный праздник. Накануне торжеств генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин рассказала ТАСС, как развивается экономическое и культурное сотрудничество Китая и Урала.

- Госпожа Гэн, месяц назад начался новый учебный год. Какие будут новые образовательные контакты уральских и китайских вузов? Растет ли число студенческих и преподавательских обменов?

- Хочу пожелать всем студентам и школьникам удачи в новом году. По приглашению руководства Уральского государственного горного университета я приняла участие в церемонии открытия нового учебного года. Меня порадовало то, что еще больше китайских студентов приехало на учебу в это уважаемый университет.

Во время общения с руководством университета мне сообщили, что для удобства студентов из КНР рядом с вузом планируют установить новый ресторан китайской кухни. Российская сторона предоставляет очень хорошие условия и очень заботится о студентах из Китая, поэтому я уверена, что все больше и больше студентов из моей страны выберут для своей учебы Урал.

Сейчас между уральскими и китайскими вузами действуют очень тесные контакты и развивается сотрудничество. Например, Уральский федеральный университет установил механизм студенческого обмена и научного сотрудничества с китайскими партнерами. Сейчас УрФУ активно работает с 15 китайскими вузами, и еще с 75 поддерживает и развивает партнерские отношения. Совместно опубликовано 137 научных работ.

В мае текущего года был открыт Уральский объединенный институт. В прошлом году в УрФУ училось более 600 китайских студентов, в этом году приехали новые, в результате их число увеличилось. Поэтому мы видим очень бурное развитие образовательного сотрудничества с Китаем на Урале. Мы надеемся на его дальнейшее расширение.

- Год назад впервые в нестоличном городе – Екатеринбурге – вы открыли Фестиваль китайского кино в России. Каким подобным проектам будете способствовать в 2018-2019 годах?

- Сейчас работает очень много межправительственных механизмов и проектов на государственном уровне. Среди этих механизмов и проектов немало проецируются на региональный уровень. Мы стараемся привлечь на Урал, в Екатеринбург, китайские творческие коллективы и киностудии с их новыми работами и фильмами.

В следующем году китайский город Сиань планирует подписать соглашение о дружбе и сотрудничестве с Екатеринбургом, и делегация из Сианя приедет на Урал. Мы надеемся, что вместе с официальной делегации будут и творческие коллективы. Я уверена, что культурные обмены будут расширяться, и уральцы смогут увидеть много нового и интересного из событий культуры и искусства Китая.

- Торговля всегда была двигателем двусторонних отношений. Какие предварительные итоги по товарообороту между Уральским регионом и Китаем?

Торгово-экономическое сотрудничество – важная часть взаимоотношений между странами. Как Генеральный консул КНР в Екатеринбурге, я внимательно слежу за развитием торгово-экономических отношений между регионами, входящих в территорию ответственности нашей дипломатической миссии в России и регионами Китая. Так, товарооборот между Китаем и Свердловской областью, по данным Уральского таможенного управления, в первом полугодии 2018 года составил $1,192 млрд, индекс роста – 202,6%. По итогам 2-го квартала 2018 года товарооборот между КНР и субъектами РФ в Уральском федеральном округе составил около $1,9 млрд. Эти цифры повышаются с каждым годом.

Только что завершился Восточный экономический форум. Там лидеры наших стран составили новый план сотрудничества. С этим импульсом наше торгово-экономическое сотрудничество будет развиваться еще активнее. Давайте будем вместе надеяться на это развитие.

- В 2019 году VI Китайско-Российское ЭКСПО пройдет в Харбине. Как вы оцениваете активность уральского и сибирского бизнеса участвовать в этом форуме?

- В 2018 году в Екатеринбурге состоялось V Китайско-Российское ЭКСПО. По количеству участников этот форум побил исторический рекорд. Более 200 предприятий из 14 китайских провинций и девяти российских регионов приняли в нем участие.

Китайско-Российское ЭКСПО приобретает все большую популярность. И поэтому в будущем году, когда придет очередь принимать ЭКСПО городу Харбину, мы уверены, что выставка станет еще более масштабной.

Справка

В юрисдикцию китайского консульства в Екатеринбурге, открытого в 2009 году, входят Свердловская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Омская, Новосибирская области и Красноярский край.

Гэн Липин была назначена генконсулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге в октябре 2016 года. Ранее она работала на дипломатической службе в Москве и Макао.