ЮНКТАД рассказали о "власти, платформах и иллюзии свободной торговли"

Москва, 27 сентября 2018 г. 26 сентября в Каминном зале Дома экономиста состоялась презентация Организации объединенных наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) – "Доклад о торговле и развитии 2018". В России организаторами стали Информационный Центр ООН, Международный Союз экономистов и Вольное экономическое общество России.

Открыла посвященную докладу дискуссию директор ВЭО России, вице-президент МСЭ Маргарита Ратникова. "Мы благодарим нашего стратегического партнера – Информационный центр ООН за то, что организация такого важного мероприятия была доверена именно Международному союзу экономистов, имеющему Генеральный Консультативный статус Экономического и Социального совета ООН".

В этому году, основное внимание в докладе о состоянии мировой экономической системы уделено не только глобальным экономическим показателям за прошедший год и будущим перспективам возникающих рисков, но и изменениям моделей торговли в эпоху гиперболизации, цифровой промышленной политики и планирования инфраструктуры.

С вступительным словом выступил директор Информационного центра ООН в Москве и модератор дискуссии Владимир Кузнецов. Он рассказал о работе организации ЮНКТАД и важности их деятельности. Он подчеркнул, что, за прошедшие после Второй мировой войны годы, стратегия, нормы и правила экономического развития, как на государственном и региональном, так и на международном уровнях, изменились.

Презентацию доклада провел ведущий специалист по экономическим вопросам из женевской штаб-квартиры ЮНКТАД Игорь Паунович. Он подчеркнул, что современное общество особенно нуждается в экономическом просвещении, поэтому важность подобных публичных выступлений трудно переоценить. После этого господин Паунович привел несколько ключевых тезисов из доклада ЮНКТАД.

В первую очередь о том, что, несмотря на сокращение общего уровня безработицы, уровень заработной платы растет крайне медленно. Во-вторых, эксперт отметил рост доходности, но низкий уровень инвестиций и тот факт, что значительных перемен, за прошедшие после кризиса 2008 года десять лет, не произошло. Более того, мировой долг вырос на 50% и составил $250 триллионов. "Нас это очень беспокоит, - заявил Игорь Паунович. - Нужно, чтобы все понимали, что эти долги – частного сектора, а не государственные". Он подчеркнул, что в торговых войнах проиграли практически все. При этом, в странах с не развитой экономикой было отмечено существенное замедление роста ВВП, а крупные игроки остались в выигрыше благодаря международной торговле. Именно она, по словам эксперта, укрепляет сложившееся неравенство. В качестве примера он привел цифры по нескольким секторам экономики за период с 1995 по 2014 год. Так несмотря на существенное снижение темпов производства у большинства стран (- 6,4% у России или -12,9% у Индии), Китай показал рост в 11,9%. Россия же смогла показать серьезный рост в сельском хозяйстве, опередив большинство конкурентов: 8,7%.

Далее докладчик перешел к проблемам нового времени. Паунович обратил особое внимание на тот факт, что пока развивающиеся страны все еще пытаются войти в цифровую экономику, ряд технологических суперкорпораций, таких как Facebook и Google уже переросли само понятие корпорации и вышел на совершенно иной уровень. Ключом к победе для "догоняющих" эксперт ЮНКТАД назвал заботу о потребителях и охрану персональных данных. "Нужны срочные изменения, - отметил Игорь Паунович. – Если в ближайшем будущем ничего не изменится, то развивающиеся страны рискуют проиграть суперкорпорациям".

Третья часть выступления была посвящена важности правильной инфраструктуры и необходимости срочных структурных изменений. В качестве яркого примера эксперт привел постоянные проблемы с электричеством в Южной Азии. "В этих странах практически невозможно работать без собственного генератора, иначе 25 дней в месяц ваше производство будет простаивать", - отметил Игорь Паунович. Именно поэтому, по его мнению, крайне важно грамотно планировать инфраструктурное развитие в зависимости от тех целей, которые ставятся.

В конце выступления, Игорь Паунович тезисно подвел итоги своего доклада:

Ситуация в мировой экономике все еще остается сложной; Нынешние торговые войны – это симптомы бóльших проблем из-за невыученных после кризиса десятилетней давности уроков; В нынешнем кризисе виноваты не только государства, но и крупные компании; На данный момент развивающиеся страны не могут правильно распределить развитие инфраструктуры; Нужен глобальный новый курс с несколькими важными составляющими. Во-первых, это инклюзивное экономическое возрождение всех стран. Во-вторых, изменения в налоговой политике и ограничения для капитализма. В-третьих, перераспределение: от капитала к труду, что должно сделать мир более справедливым.

Завершая обсуждение, модератор Владимир Кузнецов поблагодарил всех собравшихся и призвал смотреть на будущее с большим оптимизмом, процитировав бессмертное произведение Михаила Булгакова: "Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное".