Пермский край и китайская провинция Цзянси заключили ряд меморандумов о сотрудничестве

ТАСС, 27 сентября. Меморандум об установлении дружеских отношений между Пермским краем и китайской провинцией Цзянси подписали губернатор Пермского края Максим Решетников и губернатор провинции Цзянси господин И Льянхун. Соглашение было заключено в ходе бизнес-миссии Пермского края в КНР. В соглашении зафиксированы принципы и направления сотрудничества Прикамья и провинции Цзянси, сообщают в департаменте пресс-службы администрации главы региона.

Глава Прикамья отметил, что для Пермского края важно сотрудничество с китайскими партнёрами и регион готов развивать его. "Основные направления нашего сотрудничества – это образование, сельское хозяйство, деревообработка, авиационные технологии. В конечном счете, итогом сотрудничества должно стать повышение качества жизни в наших регионах – Пермском крае и провинции Цзянси. У нас очень много точек для взаимодействия. Главное, увидеть и продолжить их развивать", - сказал Решетников.

Секретарь комитета Коммунистической партии Китая провинции Цзянси Лю Ци отметил, что взаимодействие регионов продолжается уже не первый год. "В мае у нас проходил международный форум по образованию, пермские университеты принимали в нем участие – представили свои образовательные программы. Считаю это важным направлением нашего сотрудничества. Важной составляющей нашего сотрудничества также является культура. В провинции сейчас строят деревянную деревню, которая станет платформой для развития нашего сотрудничества, в том числе в области туризма и культуры", - заявил Лю Ци.

Также был подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве Пермского края и провинции Цзянси. Подписи под документом в присутствии Максима Решетникова и И Льянхуна поставили министр экономического развития Прикамья Максим Колесников и замглавы департамента торговли Народного Правительства провинции Цзянси Лю Цуйлань.

"В документе зафиксированы основы сотрудничества министерства экономического развития и инвестиций Пермского края с департаментом торговли Народного Правительства провинции Цзянси. Усилия сторон будут направлены на развитие внешнеэкономических связей между Пермский краем и провинцией Цзянси, в том числе увеличение объемов взаимной торговли", - сказано в сообщении пресс-службы.

Первые соглашения о сотрудничестве двух этих регионов РФ и КНР были подписаны по направлению образования в 2013 году. В мае 2018 года китайская делегация побывала в Пермском крае, во время встречи с представителями региональных властей обсуждалось развитие многоаспектного сотрудничества Пермского края и провинции Цзянси.