В Златоусте Челябинской области появится МФЦ по поддержке предпринимателей

ТАСС, 27 сентября. Еще один многофункциональный центр (МФЦ) по поддержке предпринимателей откроется в ближайшее время в Челябинской области.

Как сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства, по поручению губернатора Бориса Дубровского областная власть утвердила распределение субсидии, по результатам конкурсного отбора средства получит город Златоуст. Проект реализуется в рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

В создание МФЦ для бизнеса в Златоусте из областного бюджета будет вложено около 500 тыс. руб., из федеральной казны направляется еще более 2 млн руб.

"Необходимо объединить все меры государственной поддержки предпринимателей в многофункциональные центры, которые будут работать в режиме "одного окна". В одном месте человек должен получить весь необходимый комплекс услуг – от консультирования до микрофинансирования. И не только в Челябинске. Важно, чтобы этот опыт распространялся в муниципальных образованиях региона", – подчеркнул Борис Дубровский.

В МФЦ предприниматели Златоустовского городского округа смогут бесплатно проконсультироваться по открытию дела, ведению и сопровождению бизнеса, по работе с инвесторами, решить вопросы, связанные с предоставлением государственных или муниципальных услуг, и многое другое. Для предпринимателей будет действовать также различные образовательные программы, реализуемые, в том числе, совместно с центром поддержки предпринимательства Челябинской области.

В Челябинской области создан пока один подобный МФЦ – "Территория бизнеса", который работает с мая 2017 года в Челябинске. За первый год было оказано более 25 тыс. услуг предпринимателям, что в 10 раз превышает показатели предыдущих лет. Оборот субъектов малого и среднего бизнеса в Челябинской области увеличился на 30% и составил 1,3 трлн руб. Количество субъектов малого предпринимательства возросло на 4,5 тыс. и составило 146,5 тыс.

После Златоуста планируется открытие подобных МФЦ для бизнеса и в других городах Южного Урала, отмечают в управлении.

Челябинская область – один из динамичных регионов по развитию малого и среднего бизнеса. В ноябре 2017 года Челябинск принимал VII Всероссийскую конференцию "Развитие системы инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", где обсуждались проблемы начинающих бизнесменов и вопросы поддержки предпринимательства. В форуме участвовало порядка 500 представителей органов исполнительной власти, ответственных за развитие МСП в 85 регионах РФ, а также руководители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса. Организатором форума выступило министерство экономического развития РФ при поддержке губернатора Челябинской области и Фонда развития МСП Челябинской области.

Сейчас 70% валового регионального продукта Челябинской области приходится на предприятия крупного бизнеса, 30% - на малый и средний бизнес. Ранее Борис Дубровский поставил перед правительством задачу увеличить долю небольших компаний до 50%.